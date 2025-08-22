Στυλιανού στο Gazzetta: «Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ακουστεί ο κοινός Εθνικός Ύμνος»!

Η Κύπρος θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελική φάση EuroBasket ως συνδιοργανώτρια. Πώς διαχειρίζεστε αυτήν την ιστορική πρόκληση;

«Για εμάς τους παίκτες, είναι το μεγαλύτερο τουρνουά, η κορυφαία διοργάνωση, τα σημαντικότερα παιχνίδια που θα παίξουμε στην καριέρα μας! Είναι τα ματς της ζωής μας! Δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο για εμάς, και το ξέρουμε καλά αυτό. Είναι μια τεράστια πρόκληση, το αντιμετωπίζουμε σαν κάτι μοναδικό, σαν μια ευκαιρία να δοκιμάσουμε τους εαυτούς μας, να δούμε ως πού μπορούμε να φτάσουμε. Θέλουμε να δούμε τις δυνατότητές μας, τόσο ως ομάδα, εκπροσωπώντας την Εθνική, όσο και ο καθένας ξεχωριστά, σε ένα τόσο απαιτητικό τουρνουά, σε τόσο υψηλό επίπεδο. Την πρόκληση αυτή τη ζούμε με σοβαρότητα και με μεγάλη ευθύνη, απέναντι στους εαυτούς μας, αλλά και απέναντι στη χώρα μας».

Ως αρχηγός, ποια είναι η προσωπική σου αποστολή μπροστά σε μια τόσο ξεχωριστή στιγμή για το κυπριακό μπάσκετ;

«Η προσωπική μου αποστολή μπροστά σε αυτή τη σημαντική στιγμή είναι να περάσω σε όλα τα παιδιά της ομάδας, και ειδικά στους πιο μικρούς, τη σοβαρότητα της κατάστασης. Δεν πρόκειται απλώς για ένα τουρνουά που γίνεται για το… τυπικό ή τη συμμετοχή. Εμείς δεν πάμε απλά για να είμαστε εκεί, πάμε για να δώσουμε τα πάντα. Θέλω να δείξουμε στον κόσμο και στους αντιπάλους μας ότι μπαίνουμε στο γήπεδο για να παλέψουμε. Κάθε προπόνηση, από την πρώτη μέρα μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι, πρέπει να βγάζουμε το καλύτερο μας εαυτό. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε σε κάθε κατοχή και να γίνουμε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται. Η πρόκληση είναι μεγάλη και οφείλουμε να την αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικότητα, δείχνοντας ότι το κυπριακό μπάσκετ έχει δυναμική και θέλει να αφήσει το σημάδι του σε αυτό το τουρνουά. Θα ήθελα να περάσω το μήνυμα ότι αυτό το EuroBasket ίσως να είναι το τελευταίο μας και τα παιχνίδια αυτά είναι τα μεγαλύτερα που θα έχουμε παίξει ποτέ. Γι’ αυτό πρέπει να τα απολαύσουμε και να τα ζήσουμε στο έπακρο, δίνοντας τα πάντα καθημερινά. Μόνο ενωμένοι, παίκτες, προπονητές και κόσμος, μπορούμε να έχουμε οποιαδήποτε τύχη. Η δύναμή μας είναι η ενότητα και η ψυχή μας. Αυτό είναι το βασικό που θέλω να περάσω σε όλους γύρω μου, ώστε να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Υπάρχει κάποια εικόνα, μια στιγμή ή ένας ήχος που φαντάζεσαι για εκείνες τις ημέρες του EuroBasket και σε κινητοποιεί εσωτερικά;

«Γενικά, πάντα σε όλα τα παιχνίδια με την Εθνική, η στιγμή που ξεκινάει το ματς και ακούμε τον Εθνικό Ύμνο είναι για μένα προσωπικά πολύ σημαντική. Είναι μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές στην καριέρα μου. Κάθε φορά που ακούω τον Εθνικό Ύμνο και ετοιμάζομαι να παίξω με την Εθνική, νιώθω την ίδια έντονη συγκίνηση. Πιο πολύ όμως, φαντάζομαι τον εαυτό μου να παίζει μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο, ειδικά σε έναν αγώνα με την Ελλάδα, όπου θα ακουστεί δυνατά και καθαρά ο κοινός Εθνικός Ύμνος! Αυτή η εικόνα του γεμάτου γηπέδου και η ένταση της στιγμής είναι κάτι πολύ όμορφο και με κινητοποιεί πάρα πολύ».