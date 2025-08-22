Στυλιανού στο Gazzetta: «Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ακουστεί ο κοινός Εθνικός Ύμνος»!
Ο αρχηγός της Εθνικής Κύπρου, Νίκος Στυλιανού, μιλά στο Gazzetta για το πολυαναμενόμενο ματς με την Εθνική Ελλάδας στο EuroBasket 2025 και για την παρακαταθήκη που θα αφήσει η διοργάνωση στο Νησί της Αφροδίτης.
Συνέντευξη στον ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ
@Giannis_Stavr
Για τον Νίκο Στυλιανού, το να συμμετάσχει στο EuroBasket 2025 ως αρχηγός της Εθνικής Κύπρου θα είναι η πιο ξεχωριστή εμπειρία της μπασκετικής του ζωής και ένα από εκείνα τα πράγματα για τα οποία αξίζει τον κόπο να προσπαθεί κανείς μία μέρα ακόμη. Στα 36 του χρόνια, ο Ελληνοκύπριος γκαρντ/φόργουορντ του Κεραυνού Στροβόλου, γιος του βετεράνου παίκτη του Άρη της δεκαετίας του ’80, Κώστα Στυλιανού, ξέρει πως δεν θα χρειαστεί να βάλει όλη τη δύναμη για να κρατήσει σταθερή τη στιγμή που θα ακουστεί ο Εθνικός Ύμνος το βράδυ της 30ής Αυγούστου στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού, στον αγώνα με την Ελλάδα. Για εκείνον, αυτή δεν θα είναι απλώς η έναρξη ενός αγώνα, αλλά η αποκορύφωση μιας καριέρας που θα γεμίσει την καρδιά του με περηφάνια. Η Κύπρος έχει μπροστά της την ιστορική πρόκληση της διοργάνωσης του Γ' ομίλου και ο Νίκος Στυλιανού μίλησε στο Gazzetta για τα ματς της ζωής του και την κληρονομιά που θα αφήσει η διοργάνωση στο Νησί της Αφροδίτης.
Τα μεγαλύτερα παιχνίδια που θα έχουμε παίξει ποτέ
Η Κύπρος θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελική φάση EuroBasket ως συνδιοργανώτρια. Πώς διαχειρίζεστε αυτήν την ιστορική πρόκληση;
«Για εμάς τους παίκτες, είναι το μεγαλύτερο τουρνουά, η κορυφαία διοργάνωση, τα σημαντικότερα παιχνίδια που θα παίξουμε στην καριέρα μας! Είναι τα ματς της ζωής μας! Δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο για εμάς, και το ξέρουμε καλά αυτό. Είναι μια τεράστια πρόκληση, το αντιμετωπίζουμε σαν κάτι μοναδικό, σαν μια ευκαιρία να δοκιμάσουμε τους εαυτούς μας, να δούμε ως πού μπορούμε να φτάσουμε. Θέλουμε να δούμε τις δυνατότητές μας, τόσο ως ομάδα, εκπροσωπώντας την Εθνική, όσο και ο καθένας ξεχωριστά, σε ένα τόσο απαιτητικό τουρνουά, σε τόσο υψηλό επίπεδο. Την πρόκληση αυτή τη ζούμε με σοβαρότητα και με μεγάλη ευθύνη, απέναντι στους εαυτούς μας, αλλά και απέναντι στη χώρα μας».
Ως αρχηγός, ποια είναι η προσωπική σου αποστολή μπροστά σε μια τόσο ξεχωριστή στιγμή για το κυπριακό μπάσκετ;
«Η προσωπική μου αποστολή μπροστά σε αυτή τη σημαντική στιγμή είναι να περάσω σε όλα τα παιδιά της ομάδας, και ειδικά στους πιο μικρούς, τη σοβαρότητα της κατάστασης. Δεν πρόκειται απλώς για ένα τουρνουά που γίνεται για το… τυπικό ή τη συμμετοχή. Εμείς δεν πάμε απλά για να είμαστε εκεί, πάμε για να δώσουμε τα πάντα. Θέλω να δείξουμε στον κόσμο και στους αντιπάλους μας ότι μπαίνουμε στο γήπεδο για να παλέψουμε. Κάθε προπόνηση, από την πρώτη μέρα μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι, πρέπει να βγάζουμε το καλύτερο μας εαυτό. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε σε κάθε κατοχή και να γίνουμε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται. Η πρόκληση είναι μεγάλη και οφείλουμε να την αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικότητα, δείχνοντας ότι το κυπριακό μπάσκετ έχει δυναμική και θέλει να αφήσει το σημάδι του σε αυτό το τουρνουά. Θα ήθελα να περάσω το μήνυμα ότι αυτό το EuroBasket ίσως να είναι το τελευταίο μας και τα παιχνίδια αυτά είναι τα μεγαλύτερα που θα έχουμε παίξει ποτέ. Γι’ αυτό πρέπει να τα απολαύσουμε και να τα ζήσουμε στο έπακρο, δίνοντας τα πάντα καθημερινά. Μόνο ενωμένοι, παίκτες, προπονητές και κόσμος, μπορούμε να έχουμε οποιαδήποτε τύχη. Η δύναμή μας είναι η ενότητα και η ψυχή μας. Αυτό είναι το βασικό που θέλω να περάσω σε όλους γύρω μου, ώστε να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».
Υπάρχει κάποια εικόνα, μια στιγμή ή ένας ήχος που φαντάζεσαι για εκείνες τις ημέρες του EuroBasket και σε κινητοποιεί εσωτερικά;
«Γενικά, πάντα σε όλα τα παιχνίδια με την Εθνική, η στιγμή που ξεκινάει το ματς και ακούμε τον Εθνικό Ύμνο είναι για μένα προσωπικά πολύ σημαντική. Είναι μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές στην καριέρα μου. Κάθε φορά που ακούω τον Εθνικό Ύμνο και ετοιμάζομαι να παίξω με την Εθνική, νιώθω την ίδια έντονη συγκίνηση. Πιο πολύ όμως, φαντάζομαι τον εαυτό μου να παίζει μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο, ειδικά σε έναν αγώνα με την Ελλάδα, όπου θα ακουστεί δυνατά και καθαρά ο κοινός Εθνικός Ύμνος! Αυτή η εικόνα του γεμάτου γηπέδου και η ένταση της στιγμής είναι κάτι πολύ όμορφο και με κινητοποιεί πάρα πολύ».
Με ενοχλεί η προκατάληψη απέναντι στο κυπριακό μπάσκετ
Αν έπρεπε να διαλέξεις ένα μόνο πράγμα που θέλεις να αφήσει αυτή η διοργάνωση ως κληρονομιά στο κυπριακό μπάσκετ, ποιο θα ήταν αυτό;
«Θα ήθελα αυτή η διοργάνωση να καταφέρει να προωθήσει πολύ περισσότερο το άθλημα γενικότερα, να φέρει περισσότερο κόσμο κοντά στο μπάσκετ. Να έρθουν περισσότεροι θεατές στα γήπεδα, αλλά και περισσότερα παιδιά να ασχοληθούν με το άθλημα, να το αγαπήσουν. Επιπλέον, θέλω να αγαπήσουν τον Κύπριο αθλητή γενικότερα, τον Κύπριο μπασκετμπολίστα, αλλά και τον αθλητή σε κάθε του μορφή. Να υπάρξει μια γενικότερη αναγνώριση και υποστήριξη προς τους νέους αθλητές της χώρας μας».
Το παιχνίδι με την Ελλάδα είναι ίσως το πιο πολυαναμενόμενο της φάσης των ομίλων. Πώς το προσεγγίζεις συναισθηματικά και αγωνιστικά;
«Συναισθηματικά σίγουρα θα είναι κάτι μοναδικό! Μεγαλώσαμε βλέποντας την Εθνική Ελλάδας σαν να ήταν και δική μας ομάδα. Σε κάθε επιτυχία της, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, πανηγυρίζαμε σαν να ήταν η δική μας Εθνική. Οπότε, από συναισθηματικής πλευράς, το παιχνίδι αυτό έχει τεράστια σημασία για εμάς. Δεν το βλέπουμε ως αντιπαράθεση δύο διαφορετικών χωρών, αλλά ως Έλληνες εναντίον Ελλήνων. Αγωνιστικά, θα το προσεγγίσουμε όπως όλα τα παιχνίδια. Θα μελετήσουμε τους αντιπάλους, θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς κάνουν στο γήπεδο και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στόχος μας είναι να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από αυτή τη μάχη.
Υπάρχει ακόμα προκατάληψη ή υποτίμηση από άλλες χώρες όταν ακούνε «Κύπρος» στο μπάσκετ; Σε ενοχλεί όταν το ακούς;
«Εννοείται ότι με ενοχλεί! Γιατί κι εμείς εδώ προπονούμαστε, παίζουμε μπάσκετ, ζούμε μέσα από το μπάσκετ, είναι η δουλειά μας, η ζωή μας. Ό,τι κάνουν οι άλλες χώρες και οι υπόλοιπες ομάδες, το κάνουμε κι εμείς καθημερινά. Δεν πρόκειται απλά για να μαζευτούμε και να παίξουμε σε ένα EuroBasket. Αυτή είναι η ζωή μας όλα αυτά τα χρόνια, το μπάσκετ. Προπονούμαστε, αγωνιζόμαστε, παίζουμε σε διάφορες διοργανώσεις και με τις ομάδες μας και με την Εθνική. Έχουμε παίξει πολλά παιχνίδια, έχουμε πετύχει και κάποιες καλές νίκες κατά διαστήματα. Γενικά, λοιπόν, με ενοχλεί αυτή η προκατάληψη. Όμως, ταυτόχρονα, είναι στο χέρι μας να δείξουμε ότι και στην Κύπρο υπάρχει μπάσκετ και μάλιστα σε καλό επίπεδο. Αυτή η διοργάνωση είναι μια πολύ καλή ευκαιρία γι’ αυτό».
Όλα όσα έχω δώσει τόσα χρόνια επιβραβεύονται τώρα
Ποιο θα ήταν για σένα ένα «success story» για την Κύπρο στο EuroBasket;
«Γενικά, για μένα η επιτυχία θα ήταν να γίνει μια πολύ ωραία διοργάνωση, όπου όλα θα είναι στην εντέλεια και θα αφήσει κάτι στον κόσμο. Να καταφέρουμε να φέρουμε περισσότερο κόσμο κοντά στο άθλημα, ώστε να αναπτυχθεί το μπάσκετ στην Κύπρο μέσα από αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Να γεμίσει το γήπεδο, να αγαπήσουν το μπάσκετ και να γίνει ένα βήμα μπροστά για το άθλημα στη χώρα μας. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο στόχος μας είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε παιχνίδι, να δίνουμε το 100% σε κάθε κατοχή, να παλεύουμε για τη χώρα μας, ο ένας για τον άλλον και για τον κόσμο που θα μας στηρίζει. Αν καταφέρουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να πάρουμε και κάποιες νίκες, τότε αυτό θα είναι σίγουρα επιτυχία. Ένα πραγματικό "success story" θα ήταν να κερδίσουμε δύο παιχνίδια και να περάσουμε στην επόμενη φάση του EuroBasket».
Πώς είναι το κλίμα στο νησί ενόψει EuroBasket; Είναι κάτι που συζητιέται;
«Γενικά, το EuroBasket υπάρχει σε κάποιους κύκλους και υπάρχει συγκεκριμένο ενδιαφέρον. Όμως, λόγω αυτής της προκατάληψης που υπάρχει ακόμα και μέσα στην ίδια την Κύπρο, αρκετοί δεν ασχολούνται με το μπάσκετ ή δεν έχουν καταλάβει αν πρόκειται για το κανονικό EuroBasket ή όχι. Κάποιες φορές ακόμα και ρωτάνε: "Μα το κανονικό EuroBasket γίνεται;" και αυτό δυσκολεύει λίγο τα πράγματα. Παρόλα αυτά, γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια από την Ομοσπονδία να δείξει στον κόσμο ότι το EuroBasket θα γίνει εδώ, ότι θα έρθουν μεγάλες ομάδες και ότι εμείς θα είμαστε εκεί, ανάμεσα στους κορυφαίους, μέσα σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση».
Σε προσωπικό επίπεδο, τι σημαίνει αυτό το EuroBasket για εσένα; Έχοντας αγωνιστεί στον Κεραυνό Στροβόλου, στη Λιθουανία, στην Ελλάδα... τι θέση έχει στο βιογραφικό σου;
«Το σκέφτομαι συχνά, η αλήθεια είναι. Παρόλο που η πρόκριση δεν ήρθε μέσα από τα προκριματικά, αλλά ως συνδιοργανώτρια χώρα, νιώθω πως όλα όσα έχω δώσει τόσα χρόνια, όλες οι θυσίες, οι προπονήσεις, οι κόποι που έχω κάνει εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι εμείς εδώ στην Κύπρο, που είμαστε λίγο στη σκιά, δεν φαίνεται τόσο πολύ η δουλειά μας, όλα αυτά τώρα επιβραβεύονται. Είναι σαν μια μεγάλη ευκαιρία να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε και να προσπαθήσουμε να σταθούμε σε αυτό το επίπεδο, να αγωνιστούμε στα σημαντικότερα ματς της ζωής μας».