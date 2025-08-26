Υπάρχουν στιγμές στο μπάσκετ που τα φώτα πέφτουν στους πρωταγωνιστές, όμως από πίσω κρύβονται κι εκείνοι που έφτασαν μια ... ανάσα από το όνειρο και τελικά το είδαν να χάνεται. Παίκτες που στήριξαν την Εθνική, πάλεψαν στις προετοιμασίες, αλλά στο τέλος έμειναν εκτός δωδεκάδας με ενδιαφέρουσες ιστορίες να... σκεπάζουν τις τελικές αυτές αποφάσεις.

Υπάρχουν στιγμές που το όνειρο χτυπά στην πόρτα σου, σε κοιτάει στα μάτια και στο τέλος όμως… σε αφήνει απ’ έξω. Σα να σου παίρνει την μπουκιά από το στόμα. Αυτές τις στιγμές, οι ήρωες δεν είναι πάντα αυτοί που σκοράρουν ή σηκώνουν το μετάλλιο στον ουρανό. Είναι οι αόρατοι, οι «κομμένοι», αυτοί που η τύχη ή μια απόφαση προπονητή τους στερεί την ευκαιρία να φορέσουν τη φανέλα της Εθνικής στις επίσημες διοργανώσεις.

Είναι οι αθέατοι πρωταγωνιστές που τις περισσότερες φορές έχουν βάλει πλάτη, όταν οι «σταρ» αδυνατούσαν. Εκείνοι που βοήθησαν την Εθνική Ομάδα στα προκριματικά, εκεί που όταν τους υπόλοιπους τους έπνιξαν οι υποχρεώσεις, αυτοί ήταν εκεί να βοηθήσουν την Ελλάδα να κάνει το πρώτο βήμα, γιατί ας μη γελιόμαστε, χωρίς αυτούς η Εθνική μπορεί να μην βρισκόταν στις τελικές φάσεις.

Δεν είναι εύκολο να εντοπίσεις του αφανείς ήρωες γιατί όλοι μας στεκόμαστε περισσότερο στην επιφάνεια και στους πρωταγωνιστές. Δεν είναι εύκολο να θυμηθεί κανείς ποιοι ήταν οι παίκτες εκείνοι που πήγαν στην πηγή, αλλά δεν ήπιαν νερό. Οι παίκτες εκείνοι που «κόπηκαν» την τελευταία στιγμή από την τελική 12άδα που επέλεξε ο εκάστοτε. Αυτοί που έμειναν με ένα ανεκπλήρωτο όνειρο...

EuroBasket 2025: Ο Βαγγέλης Ζούγρης και τα λόγια καρδιάς του Βασίλη Σπανούλη

Η πιο πρόσφατη ιστορία είναι φρέσκια και γεμάτη συναισθήματα. Ο Βαγγέλης Ζούγρης ήταν ο τελευταίος παίκτης που «κόπηκε» από τον Βασίλη Σπανούλη ενόψει του EuroBasket 2025. Ο διεθνής σέντερ του Λούιβιλ πια, είχε δουλέψει σκληρά, έκανε τεράστια βήματα προόδου και δεν θα αποτελούσε έκπληξη αν ήταν στην δωδεκάδα. Ο Σπανούλης, όμως, εξήγησε με απόλυτο σεβασμό για τον παίκτη που προπονούσε και στο Περιστέρι: «Δεν μπορείς να πας σε τουρνουά 20 ημερών με λίγα γκαρντ. Ο Βαγγέλης είναι ένα τρομερό παιδί και ίσως γίνει αρχηγός της Εθνικής στο μέλλον».

Μπορεί η κατάληξη να ήταν πικρή για τον Ζούγρη, αλλά τα λόγια του ομοσπονδιακού τεχνικού αποτέλεσαν όχι απλά μία παρηγοριά, αλλά και αναγνώριση της αξίας του και σίγουρα υπόσχεση για το μέλλον.

Παγκόσμιο Κύπελλο 2019: «Πονοκέφαλος» με Σλούκα, Μάντζαρη, Αθηναίου και Κόνιαρη

Το Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας είχε τις δικές του ιστορίες. Ο Ντίνος Μήτογλου είδε το όνειρό του να «κόβεται» λίγες μέρες πριν η ομάδα ταξιδέψει παρά τη συμβολή του στην προετοιμασία. Ο Κώστας Σλούκας έμεινε στην Αθήνα για θεραπεία, ενώ ο Βαγγέλης Μάντζαρης, που αρχικά είχε μείνει εκτός, επανεντάχθηκε χάρη στη θέλησή του και τις εμφανίσεις του στα φιλικά. Ο Γιάννης Αθηναίου έμεινε εκτός την τελευταία στιγμή λόγω τραυματισμού. Ο Αντώνης Κόνιαρης, όμως, ήταν ο πιο άτυχος απ' όλους αποτελώντας τον τελευταίο που άφησε εκτός ο Θανάσης Σκουρτόπουλος, ενώ είχε ταξιδέψει μαζί με την ομάδα στην Κίνα για το τουρνουά.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 1990: Ο... εορταστικός τραυματισμός του Νίκου Γκάλη

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο Νίκος Γκάλης και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Αργεντινή. Λίγες μέρες πριν τη διοργάνωση, στον αγώνα του Τουρνουά Ακρόπολις απέναντι στην Τσεχοσλοβακία, ο Γκάλης τραυματίστηκε στον αστράγαλο, λίγες ώρες μάλιστα πριν τα 33α γενέθλιά του. Η Εθνική έπαιξε χωρίς τον ηγέτη της, κατέκτησε την 6η θέση, αλλά όλοι θυμόμαστε την πικρία της απουσίας του σημειώνοντας τουλάχιστον σημαντική πρόοδο σε σχέση με προηγούμενες διοργανώσεις.

Έναν χρόνο αργότερα, στο EuroBasket του 1990, ο «Γκάνγκστερ» θα έδινε τον τελευταίο του χορό με την φανέλα της Εθνικής.

Παγκόσμιο Κύπελλο 2006: Ο «ατυχος» Μαυροκεφαλίδης

Πριν το Μουντομπάσκετ της Ιαπωνίας, το άτυχο παιδί που έμεινε εκτός ήταν ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης. Το «παζλ» της ομάδας συμπληρώθηκε με τον Σοφοκλή Σχορτσιανίτη. Η πίκρα του Μαυροκεφαλίδη, που είχε δουλέψει ασταμάτητα για να βρεθεί στη «γαλανόλευκη», είναι μια από τις πιο ανθρώπινες ιστορίες της Εθνικής. Η προσπάθεια δεν είναι το μοναδικό συστατικό για να οδηγήσει κάποιον στην τελική επιλογή, όπως αποδείχθηκε, καθώς ο σέντερ του ΠΑΟΚ τότε είχε ταξιδέψει μέχρι την Κίνα για να ενισχύσει την ομάδα στο «Stankovic Continental Champion Cup», όμως δεν κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό προορισμό, την Ιαπωνία.

EuroBasket 1989: Η έν(σ)ταση στην υπόθεση Κόρφα

Ο Τζον Κόρφας δεν μπόρεσε να αγωνιστεί στο EuroBasket του Ζάγκρεμπ εκείνη τη χρονιά. Συγκεκριμένα, λίγο πριν την πρεμιέρα η γαλλική ομοσπονδία υπέβαλε ένσταση για τη συμμετοχή του Ελληνοαμερικανού. Ο τότε γκαρντ του ΠΑΟΚ τέθηκε εκτός διοργάνωσης, αφού οι Γάλλοι απέδειξαν ότι δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στο τουρνουά. Έμεινε εκτός της τελικής δωδεκάδας και παρακολούθησε την ομάδα να κατακτά το αργυρό μετάλλιο. «Πρέπει να γραφτώ στο βιβλίο Γκίνες», δήλωσε με χιούμορ, αναγνωρίζοντας την πικρή μοναδικότητα της περίπτωσής του. Για την ιστορία, η Εθνική κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο μετά την ραψωδία των 45 πόντων του Νίκου Γκάλη στον ημιτελικό με την Σοβιετική Ένωση.

EuroBasket 2013: Ο Κατσίβελης και το... λάθος του Τρινκιέρι

Η απόφαση του Αντρέα Τρινκιέρι να κόψει τον Δημήτρη Κατσίβελη και να πορευθεί η ομάδα μόνο με τρεις καθαρούς χειριστές γύρισε... μπούμερανγκ νωρίς, όταν ο Βασίλης Σπανούλης τραυματίστηκε με διάστρεμμα στο παιχνίδι με τη Ρωσία κι έκτοτε η Εθνική αναγκάστηκε να πορευτεί με δύο γκαρντ. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός είχε σταθεί τότε στην επιλογή του να μην πάρει μαζί του όλους τους διαθέσιμους κορυφαίους γκαρντ. Είχε πει μάλιστα, πως έκανε αυτό που πίστευε ότι θα προσέφερε στην ομάδα την περισσότερη ευελιξία, τονίζοντας ότι ο Κατσίβελης θα αποτελέσει κομμάτι της Εθνικής για πολλά χρόνια στο μέλλον (προοικονομία).

Χαρακτηριστικά ο κόουτς Τρινκιέρι είχε αναφέρει για την συγκεκριμένη απόφαση: «Πιστέψτε με δεν ήμουν μεθυσμένος. Έκανα την επιλογή που πίστευα πως θα μου έδινε τις περισσότερες επιλογές. Ο Κατσίβελης θα είναι μέλος της Εθνικής για τα επόμενα δώδεκα χρόνια. Έκανα ό,τι ένιωθα».

Δεν είναι τυχαίο ότι οι σημερινοί πρωταγωνιστές της «γαλανόλευκης», ο Σπανούλης ως προπονητής, ο Ζήσης ως general manager και ο Σλούκας ως ένας από τους σταρ, είχαν βιώσει στο... πετσί τους αυτή την επιλογή. Τότε που ο Τρινκιέρι άφησε εκτός τον Κατσίβελη, παρότι είχε ξεχωρίσει στην προετοιμασία, στην πρώτη του μάλιστα μεγάλη κλήση με την Εθνική. Ίσως εκείνη η εμπειρία να χαράχτηκε στη μνήμη του «Kill Bill», αποφασίζοντας να μην κάνει και ο ίδιος τα λάθη του παρελθόντος.

Η πικρία του Νίκου Χατζή

Ο Νίκος Χατζής εξέφρασε την πικρία του για το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε ποτέ σε μια μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική ομάδα, παρότι βρέθηκε πολύ κοντά στη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Μάλιστα, δεν έκρυψε το παράπονό του για τη στάση του τότε ομοσπονδιακού τεχνικού, Παναγιώτη Γιαννάκη.

«Το πιο δύσκολο ήταν ότι από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας ένιωθα πως δεν υπολογιζόμουν. Εκείνη τη χρονιά είχα πραγματοποιήσει εξαιρετική σεζόν και όλοι έλεγαν πως είχα κερδίσει τη θέση μου στην Εθνική. Αυτό που με πίκρανε περισσότερο ήταν ότι την ανακοίνωση του αποκλεισμού μου δεν την έκανε ο κ. Γιαννάκης, αλλά ο αρχηγός της ομάδας, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης. Δεν μπορούσα να φανταστώ πως ένας άνθρωπος που εκτιμούσα και θαύμαζα τόσο πολύ θα μου φερθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ειδική μνεία σε όσους στερήθηκαν το χρυσό μετάλλιο του 1987 και του 2005

Στο EuroBasket του 2005, η Εθνική έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης, όμως ο Μανώλης Παπαμακάριος και ο Κώστας Βασιλειάδης δεν βρέθηκαν στην τελική 12άδα. Στερήθηκαν την εμπειρία της διοργάνωσης, αλλά κυρίως την ανεπανάληπτη στιγμή της απονομής.

Η μεγαλύτερη στιγμή του ελληνικού μπάσκετ, το EuroBasket 1987, δεν είχε την ίδια γεύση για όλους. Ο Νίκος Τσαγκόπουλος, ο Αργύρης Πεδουλάκης, ο Κώστας Παταβούκας και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος είδαν την ιστορία να γράφεται χωρίς εκείνους στο παρκέ. Η Ελλάδα πανηγύριζε, μα για αυτούς έμεινε μια γλυκόπικρη ανάμνηση για το χρυσό που δεν φόρεσαν ποτέ.