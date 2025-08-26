Η Εθνική μας ομάδα είναι η δεύτερη γηραιότερη ομάδα σε μέσο όρο ηλικίας, κοντά στα 30 χρόνια, στο φετινό EuroBasket.

Η Ελλάδα κατατάσσεται δεύτερη στη λίστα με τις μεγαλύτερες σε μέσο όρο ηλικιακά ομάδες του EuroBasket 2025, κάτι που θα μπορούσε να πει κανείς ότι την καθιστά ιδιαίτερα… έμπειρη. Συγκεκριμένα, η ηλικία των παικτών της έχει μέσο όρο 29,8 χρόνια, με μοναδική ομάδα που την ξεπερνά την Πολωνία (31,6).

Η «γαλανόλευκη» ετοιμάζεται να ξεκινήσει το ταξίδι της στο EuroBasket 2025, το οποίο φιλοξενείται στην Κύπρο, με την πρεμιέρα να έρχεται την ερχόμενη Πέμπτη (28/08, 21:30) απέναντι στην Ιταλία. Ένα στοιχείο που τη συνοδεύει σε αυτή την προσπάθεια για την κατάκτηση ενός πολυπόθητου μεταλλίου είναι η εμπειρία των παικτών της. Με εξαίρεση τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν διαθέτει κανέναν άλλο παίκτη κάτω των 26 ετών, ενώ αντίθετα έχει έξι αθλητές άνω των 30 (Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας).

Η Εθνική διαθέτει αρκετό ταλέντο, αλλά και πολλούς «μπαρουτοκαπνισμένους» παίκτες με συμμετοχές σε κορυφαίες διοργανώσεις, ώστε να ελπίζει σε μια πολύ καλή πορεία, φτάνοντας όσο πιο μακριά γίνεται.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο αρχηγός, Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος μετράει 163 συμμετοχές με το εθνόσημο και μπορεί να βρεθεί στο τοπ-10 όλων των εποχών, αν η ομάδα φτάσει ψηλά στη διοργάνωση. Σημαντική παρουσία και αυτή του Κώστα Σλούκα, που έχει φτάσει τις 123 συμμετοχές. Πρόκειται για παίκτες που, με την εμπειρία τους, μπορούν να προσφέρουν πολλά στην Εθνική.

Το ρόστερ της Εθνικής:

Γιάννης Αντετοκούνμπο (6/12/1994) PF/C (2,11μ.) Μιλγουόκι Μπακς

Κώστας Παπανικολάου (31/7/1990) F (2,04μ.) Ολυμπιακός

Κώστας Σλούκας (15/1/1990) G (1,90μ.) Παναθηναϊκός

Γιαννούλης Λαρεντζάκης (22/9/1993) G/F (1,96μ.) Ολυμπιακός

Ντίνος Μήτογλου (11/6/1996) PF/C (2,10μ.) Παναθηναϊκός

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (2/1/1999) G/F (2,00) Παναθηναϊκό

Δημήτρης Κατσίβελης (1/10/1991) G (1,98μ.) ΑΕΚ

Κώστας Αντετοκούνμπο (20/11/1997) C (2,08μ.) Ολυμπιακό

Βασίλης Τολιόπουλος (15/6/1996) G (1,88μ.) Παναθηναϊκός

Τάιλερ Ντόρσεϊ (18/2/1996) SG (1,96μ.) Ολυμπιακός

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ (20/4/2005) PF (2,10μ.) Παναθηναϊκός

Θανάσης Αντετοκούνμπο (18/7/1992) SF/PF (2,01μ.) Eλεύθερος