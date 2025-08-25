EuroBasket 2025, Εθνική: Πετάει την Τρίτη (26/8) για Κύπρο
Η Εθνική είναι έτοιμη για τις υποχρεώσεις της στο EuroBasket, το οποίο ξεκινάει την Τετάρτη (27/8). Το πρώτο «γαλανόλευκο» τζάμπολ είναι προγραμματισμένο μία μέρα μετά, την Πέμπτη (28/8), με την ΕΟΚ να ενημερώνει πως η ομάδα θα αναχωρήσει για την Κύπρο αύριο, Τρίτη 26/8.
- EuroBasket 2025, Αντετοκούνμπο: Οι διαφορές της Εθνικής με Γιάννη και ο αριθμός «κλειδί» για τον Greek Freak
Τα μέλη της αποστολής της Εθνικής θα αναχωρήσουν στις 13:30 για τη Λάρνακα και από εκεί θα μεταβούν στη Λεμεσό, όπου και θα διεξαχθεί το Group C.
Με την πρεμιέρα της Ελλάδας να είναι απέναντι στους Ιταλούς (28/8 - 21:30, Live στο Gazzetta) και να ακολουθούν τα παιχνίδια με Κύπρο (30/8, 18:15), Γεωργία (31/8, 15:00), Βοσνία (2/9, 15:00) και Ισπανία (4/9, 21:30).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.