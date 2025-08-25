Το μεσημέρι της Τρίτης (26/8) αναμένεται να ταξιδέψει η Εθνική στη Λάρνακα, από όπου και θα μεταβεί στη Λεμεσό για το EuroBasket 2025.

Η Εθνική είναι έτοιμη για τις υποχρεώσεις της στο EuroBasket, το οποίο ξεκινάει την Τετάρτη (27/8). Το πρώτο «γαλανόλευκο» τζάμπολ είναι προγραμματισμένο μία μέρα μετά, την Πέμπτη (28/8), με την ΕΟΚ να ενημερώνει πως η ομάδα θα αναχωρήσει για την Κύπρο αύριο, Τρίτη 26/8.

Τα μέλη της αποστολής της Εθνικής θα αναχωρήσουν στις 13:30 για τη Λάρνακα και από εκεί θα μεταβούν στη Λεμεσό, όπου και θα διεξαχθεί το Group C.

Με την πρεμιέρα της Ελλάδας να είναι απέναντι στους Ιταλούς (28/8 - 21:30, Live στο Gazzetta) και να ακολουθούν τα παιχνίδια με Κύπρο (30/8, 18:15), Γεωργία (31/8, 15:00), Βοσνία (2/9, 15:00) και Ισπανία (4/9, 21:30).