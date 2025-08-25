Δήμος Ντικούδης: «Υπάρχουν οι συνθήκες για να επανδρωθεί σταδιακά η επόμενη γενιά πρωταγωνιστών»

Ο υπεύθυνος Εθνικών Ομάδων του ΔΣ της ΕΟΚ, Δήμος Ντικούδης, μίλησε για τις πορείες των νέων στις μικρές Εθνικές, που παρουσιάζουν θετικά δείγματα για το μέλλον, μετά από ένα γεμάτο καλοκαίρι, το οποίο έδωσε αρκετά στοιχεία για να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.

Η Εθνική Ελλάδος έχει μπει στην τελική ενόψει EuroBasket και ο Δήμος Ντικούδης σχολιάζει την εικόνα των μικρών Εθνικών ομάδων στις πορείες που είχαν αυτό το καλοκαίρι, οι οποίες προμηνύουν καλά πράγματα για το μέλλον.

Σχολιάζοντας τις μικρές Εθνικές ομάδες, δήλωσε αισιόδοξος για το μέλλον, καθώς το δείγμα από τις νέες γενιές παικτών είναι αρκετά ενθαρρυντικό. Τόνισε ότι υπάρχει «δεξαμενή» με πλούσιο ταλέντο, που θα μπορέσει να στελεχώσει την Εθνική τα επόμενα χρόνια.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Έχοντας πλέον ολοκληρωμένη την εικόνα, με βάση και τον σχεδιασμό που υπήρχε, ποιο είναι το «ταμείο» της παρουσίας των Εθνικών ομάδων στις διοργανώσεις που συμμετείχαν;

«Προσωπικά θα το χαρακτήριζα ένα διδακτικό καλοκαίρι, στη διάρκεια του οποίου βγήκαν πολλά χρήσιμα συμπεράσματα, κάποια θετικά και κάποια αρνητικά. Μπορεί ως αποτέλεσμα να μην υπήρξε κάποια επιτυχία, όπως την εννοεί ο απλός κόσμος, δηλαδή ένα μετάλλιο. Όμως για εμάς, που παρακολουθούμε αυτή την προσπάθεια από την αρχή της και θέτουμε στόχους και χρονοδιάγραμμα, υπήρξαν ενθαρρυντικά στοιχεία.

Το ότι η Εθνική Νέων Ανδρών, για παράδειγμα, η οποία έχασε από μια άτυχη στιγμή την είσοδό της στη ζώνη των μεταλλίων, παρουσίασε ένα μπάσκετ υψηλού επιπέδου και κέρδισε την αναγνώριση του κόσμου, έστω και χωρίς το μετάλλιο που ποτέ δεν έκρυψε ότι ήταν ο στόχος, χειροκροτήθηκε και δεν απαξιώθηκε, καθώς ήταν φανερή η ποιότητα. Αυτό ήταν κάτι που μας χαροποίησε ιδιαίτερα. Και μιλάμε για την… ηλικιακή “ναυαρχίδα” των ομάδων, με την έννοια ότι είναι η γενιά που βγαίνει στο προσκήνιο, και ήδη τρεις αθλητές της κρίθηκαν έτοιμοι για την ομάδα των Ανδρών».

Αυτό είναι ένα βασικό ζητούμενο, το αν υπάρχει βάθος πίσω από τους νυν πρωταγωνιστές, αφού όλα δείχνουν ότι μια σημαντική γενιά της Εθνικής Ανδρών ολοκληρώνει τον κύκλο της:

«Ναι, υπάρχει, και το θετικό είναι ότι αυτή η εικόνα εκτείνεται και στις ομάδες U18 και U16. Είναι αποδεδειγμένο, σε βάθος χρόνων, ότι από κάθε ηλικιακή ομάδα δεν θα παίξουν όλοι στο υψηλότερο επίπεδο. Ωστόσο, φέτος είδαμε ότι σε καθεμία από αυτές τις Εθνικές ομάδες υπήρχαν αθλητές με προοπτική να σταθούν επάξια στο πιο ανταγωνιστικό επίπεδο, με πλούσιο ταλέντο και σοβαρή προσπάθεια. Άρα, υπάρχουν οι συνθήκες για να επανδρωθεί σταδιακά η επόμενη γενιά πρωταγωνιστών.

Το επόμενο καλοκαίρι δεν υπάρχει επίσημη διοργάνωση για την ομάδα Ανδρών. Έτσι, μέχρι το Παγκόσμιο του 2027, μέσα από τα «παράθυρα», θα μπουν στο κλίμα και νέοι παίκτες για να πλαισιώσουν αυτούς που θα συνεχίσουν στην Ανδρών, αυτούς που πήραν φέτος την πρώτη γεύση, ώστε όλοι μαζί να φτιάξουν το επόμενο σύνολο.

Ένα ακόμη θετικό στοιχείο είναι ότι όλοι αυτοί που έρχονται, είδαμε φέτος περισσότερο από άλλες χρονιές να παίζουν μπάσκετ με κοινή ταυτότητα, όπως θέλαμε, έχοντας αναγνωρίσει τις νέες κατευθύνσεις του σπορ παγκοσμίως. Προφανώς, έχουμε εντοπίσει και τις δικές μας αδυναμίες και δουλεύουμε μεθοδικά σε αυτές».

Αυτό το τελευταίο κομμάτι, του «ενιαίου» μπάσκετ, ακούγεται σαν κάτι πολύ σημαντικό· να μην αλλάζει ανά ηλικιακή βαθμίδα το στιλ και να μη χάνεται η συνήθεια για τους παίκτες:

«Όπως είπα και πριν, το φετινό καλοκαίρι ήταν διδακτικό. Είδαμε καλά πράγματα, αλλά και στοιχεία που μας λείπουν και εκεί θα δώσουμε έμφαση. Κακά τα ψέματα, για να πετύχουν όλα αυτά χρειάζονται συντονισμένες δράσεις και από τους συλλόγους· δε γίνεται μόνο στις λίγες μέρες προετοιμασίας των Εθνικών Ομάδων. Γι’ αυτό είμαστε σε διαρκή επαφή, συζητούμε και συνεργαζόμαστε ώστε να γίνεται κοινή δουλειά.

Μπορεί να μην βγαίνουν στη χώρα μας τόσα μεγάλα κορμιά όσο σε άλλες, όμως μπορούμε να βελτιώσουμε την αθλητικότητα των υπαρχόντων παικτών, να παίξουμε πιο γρήγορα και να πάμε σε περισσότερες κατοχές ανά αγώνα. Σε αυτά τα στοιχεία δουλεύει το προπονητικό σταφ όλων των Εθνικών Ομάδων με πρόγραμμα και μέθοδο, όλοι μαζί. Το πιο ενθαρρυντικό, πάντως, είναι ότι περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά φάνηκε η κοινή αγωνιστική κατεύθυνση, κάτι που έδειξε πως η προσπάθεια απέδωσε.

Αυτός ήταν και ο σχεδιασμός με τον ορισμό ενός αρχιπροπονητή, του Κώστα Παπαδόπουλου, και τη διαρκή επαφή και συνεργασία του με όλους τους Εθνικούς προπονητές, ώστε να μπουν κοινές βασικές αρχές. Υπήρξε σωστά δομημένη προετοιμασία, σωστή επιλογή παικτών, συμμετοχή σε διεθνή τουρνουά και μια συντονισμένη προσπάθεια “παντρέματος” του σύγχρονου, γρήγορου μπάσκετ με κάποιες βασικές ελληνικές αρχές».

Επειδή ειδικά στις μικρότερες ηλικίες παίζουν μεγάλο ρόλο και άλλα στοιχεία για την εξέλιξη των αθλητών, η παρουσία τους ως μέλη μιας ομάδας , και μάλιστα Εθνικής σας ικανοποίησε;

«Θα έλεγα απόλυτα. Και αυτό είναι ένα άλλο, πολύ σημαντικό μέρος της δουλειάς που κάνουμε και στοχεύουμε στο διάστημα που έχουμε όλα αυτά τα παιδιά στις Εθνικές ομάδες. Έχουν αλλάξει πολλά στο μπάσκετ, όπως αλλάζει η ζωή. Έχουν μπει πολλά νέα δεδομένα, από τη διεύρυνση των μίντια και την προβολή, μέχρι τις ευκαιρίες για απόκτηση σημαντικών χρημάτων από νωρίς. Δυστυχώς, έχουν αυξηθεί και με άσχημο τρόπο οι εντάσεις και οι έριδες.

Μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, που είμαστε κοντά στις Εθνικές από διάφορα πόστα, δίνουμε βάρος στο να καταλάβουν οι αθλητές πόσο μεγάλη τιμή και χαρά είναι να καλείσαι στην Εθνική ομάδα και να εκπροσωπείς τη χώρα σου κάνοντας αυτό που αγαπάς. Τους εξηγούμε καταστάσεις και είναι ευχάριστο ότι τις κατανοούν και τις αποδέχονται, όχι μόνο στα λόγια αλλά και έμπρακτα, με την άψογη στάση και συμπεριφορά τους. Είναι πολύ σημαντικό να αντιλαμβάνονται πού βρίσκονται, να μη μεταφέρουν καμία εξωτερική έγνοια στην Εθνική ομάδα και να προσπαθούν μόνο για το κοινό καλό, χωρίς δεύτερες σκέψεις».

Έχοντας επικεντρωθεί στα παραπάνω για τις Εθνικές ομάδες των αγοριών, υπάρχει η ίδια προοπτική και για τις αθλήτριες;

«Ναι, και ήθελα να αναφερθώ ξεχωριστά γιατί οι συνθήκες είναι κάπως διαφορετικές. Ο αριθμός των αθλητριών, η “δεξαμενή”, είναι μικρότερος. Όμως, η ανάληψη του Ευρωμπάσκετ Γυναικών στη χώρα μας είχε πολλαπλή στόχευση. Η μεγάλη επιτυχία με την αθρόα προσέλευση κόσμου μας επιτρέπει να ελπίζουμε σε μεγαλύτερη προσέλευση κοριτσιών στο μπάσκετ. Αυτό σημαίνει και ανάλογη αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων επιλογών, ώστε να μπορέσουν να ακολουθήσουν επάξια τη σημερινή πολύ ταλαντούχα και ποιοτική γενιά που είδαμε στους αγώνες του ΣΕΦ».