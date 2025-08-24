Μήτογλου: «Ήταν πολύ δυνατό τεστ, ετοιμαζόμαστε τώρα για την Κύπρο»

Ο Ντίνος Μήτογλου, μετά την ήττα της Ελλάδας από τη Γαλλία με 92-77, μίλησε για το EuroBasket 2025.

Η Ελλάδα το βράδυ της Κυριακής (24/8) υποδέχτηκε τη Γαλλία, από την οποία και ηττήθηκε με 92-77 στο τελευταίο φιλικό πριν το ταξίδι στην Κύπρο.

Η «γαλανόλευκη» ετοιμάζεται πλέον για τη συμμετοχή της στο EuroBasket 2025, κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και ο Ντίνος Μήτογλου στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης.

«Ήταν ένα πολύ δυνατό τεστ, τελευταίο φιλικό. Μόνο καλό μας έκανε αυτό το τεστ, γιατί είδαμε σε τι επίπεδο παίζουν οι καλές ομάδες και πόσο αθλητικές είναι. Μας έπαιξαν με πολλές επαφές, εμείς σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά, είμαστε περήφανοι για τη δουλειά στην προετοιμασία, κάθε μέρα γινόμασταν καλύτεροι και ετοιμαζόμαστε τώρα για την Κύπρο, για να αρχίσουμε το Ευρωμπάσκετ».

