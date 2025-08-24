EuroBasket, LIVE Streaming ο αγώνας της Εθνικής Κορασίδων με την Ουκρανία για το EuroBasket U16 Β’ Κατηγορίας
Δείτε σε live streaming από το κανάλι της FIBA στο YouTube την αναμέτρηση της Εθνικής Κορασίδων με την Ουκρανία για το EuroBasket U16 Β’ Κατηγορίας.
