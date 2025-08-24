Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε μίλησε στο «BasketNews» για τη νέα εικόνα που παρουσιάζει η εθνική Γαλλίας, αλλά και για τους δικούς του στόχους τόσο με τους «τρικολόρ», όσο και στο NBA.

Η Εθνική ομάδα κοντράρεται με τη Γαλλία (20:00, ERTNEWS) στο Τelekom Center Athens και θέλει να κλείσει με θετικό τρόπο τα φιλικά πριν ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο EuroBasket 2025.

Η Γαλλία στη φετινή διοργάνωση παρουσιάζει μία νέα ομάδα, με αρχηγό τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε και πολλές απουσίες στο ρόστερ της με τους Βίκτορ Γουεμπανιάμα, Ρούντι Γκομπέρ, Εβάν Φουρνιέ και Ματίας Λεσόρ να μην μπορούν να δώσουν το «παρών» στο τουρνουά.

Ο Γιαμπουσέλε μίλησε στο «BasketNews» για τη νέα εικόνα της εθνικής του ομάδας και για τον δικό του αναβαθμισμένο ρόλο: «Έχουμε ακόμα μια νέα ομάδα με μια νέα γενιά, οπότε προφανώς ο ρόλος του καθενός θα είναι λίγο διαφορετικός από την προηγούμενη μας πορεία. Αλλά το γεγονός ότι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, είναι καλύτερο να μιλάμε στο γήπεδο αν κάτι πρέπει να ειπωθεί. Δεν θα το πάρουμε στραβά γιατί γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον και ξέρουμε ότι προσπαθούμε να κάνουμε τους πάντες καλύτερους και προσπαθούμε να παίξουμε μαζί και να πετύχουμε κάτι ξεχωριστό».

Μάλιστα συνέχισε λέγοντας: «Όταν είμαστε στο γήπεδο, μπορείς να νιώσεις την ενέργεια, μπορείς να νιώσεις την ενέργεια στον πάγκο, στο παρκέ, παντού. Ο ρόλος μου δεν είναι να είμαι ο αρχηγός και να συμπεριφέρομαι σαν να θέλω να κάνεις αυτό και εκείνο», διευκρίνισε. «Απλώς προσπαθώ να μεταφέρω ό,τι θέλει ο προπονητής να κάνουμε. Και στο τέλος της ημέρας, απλώς προσπαθώ να παραμένω θετικός. Θέλω όλοι να είναι θετικοί, να φέρνουν καλή ενέργεια και να ετοιμάζονται να νικήσουν».

Για τους δικούς του στόχους με την εθνική και μακριά από αυτή τόνισε: «Ένα χρυσό μετάλλιο με τη Γαλλία θα ήταν ξεχωριστό», απάντησε αμέσως. «Παίζω με την ομάδα εδώ και χρόνια, και κάθε φορά παίρνουμε το ασημένιο. Οπότε νομίζω ότι το χρυσό θα ήταν ο επόμενος στόχος για εμάς», πρόσθεσε. «Αλλά, φυσικά, το να κερδίσεις ένα πρωτάθλημα NBA είναι επίσης κάτι ξεχωριστό. Δεν έχω υπάρξει ποτέ μέρος σε κάτι τέτοιο. Και τα δύο θα ήταν υπέροχα».

Όσον αφορά γτια την εντύπωση που το δίνει το ανακαινισμένο Telekom Centrer Athens δήλωσε: «Αρκετά καλή, έχουν ένα νέο γήπεδο, φαίνεται εκπληκτικό, μου αρέσει το παρκέ, είναι λίγο διαφορετικό, οπότε ανυπομονώ να παίξω εδώ». Μάλιστα, ο Γιαμπουσέλε παραδέχτηκε πως το Madison Square Garden είναι ό,τι πιο κοντινο σε ευρωπαϊκά επίπεδα. «Θα έλεγα ότι οι Ευρωπαίοι οπαδοί είναι λίγο διαφορετικοί. Βρισκόμαστε σε ένα από τα γήπεδα (ΟΑΚΑ) όπου οι οπαδοί τρελαίνονται. Οπότε, η Ευρώπη είναι λίγο διαφορετική, αλλά η Νέα Υόρκη σίγουρα έχει ένα σκληρό κοινό», επεσήμανε.