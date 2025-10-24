Αυτοί είναι οι 14 παίκτες που κάλεσε η Γαλλία για το «παράθυρο» των προκριματικών στο EuroBasket 2027.

Στις 28 Νοεμβρίου αρχίζει η προσπάθεια της Γαλλίας στα προκριματικά του EuroBasket 2027, με την ομοσπονδία να καλεί συνολικά 14 παίκτες, δύο εκ των οποίων αγωνίζονται στην Euroleague.

Πιο συγκεκριμένα, ξεχωρίζει το όνομα του Μάθιου Στραζέλ της Μονακό αλλά και αυτό του Μποντιάν Μασσά της Βιλερμπάν. Πρώτο παιχνίδι είναι κόντρα στο Βέλγιο ενώ στη 1 Δεκεμβρίου θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία.

Οι κλήσεις της Γαλλίας: Άντριου Αλμπισί (Γκραν Κανάρια), Τζέραλντ Αγιαγί (Σολέ), Ούγκο Μπενίτεθ (Μανρέσα), Άξελ Μπουτελιέ (Μπούντουτσνοστ), Ματίας Ντοσού Γιοβό (Ναντέρ), Λιονέλ Γκουντό (Σαλόν), Λουί Λαμπεριέ (Γκραν Κανάρια), Νικόλας Λανγκ (Λιμόζ), Μποντιάν Μασσά (Βιλερμπάν), Άνταμ Μοκόκα (Μπουργκ), Ιβς Πονς (Ανδόρα), Μπέντζαμιν Σεν (Ναντέρ), Μάθιου Στραζέλ (Μονακό) και Κίλιαν Τιλί (Μάλαγα).