Η Σερβία θα παραταχθεί στο Εurobasket 2025 με όλα της τα... αστέρια.

Είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Εurobasket η Σερβία και θέλει να το αποδείξει στο παρκέ. Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς ανακοίνωσε την 12άδα για την χώρα του και όλα τα μεγάλα... αστέρα είναι μέσα. Πάνοπλοι σε όλες τις θέσεις δίχως αμφιβολία.

Νίκολα Γιόκιτς, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Βάσα Μίτσιτς, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Φίλιπ Πετρούσεφ θα ενισχύσουν την προσπάθεια της Σερβίας που θέλει να επιστρέψει στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η 12άδα της Σερβίας: Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Στέφαν Γιόβιτς, Βασίλιε Μίτσιτς, Αλέκσα Αβράμοβιτς, Βάνια Μαρίνκοβιτς, Μάρκο Γκούντουριτς, Όγκνιεν Ντόμπριτς, Νίκολα Γιόβιτς, Τρίσταν Βούκτσεβιτς, Φίλιπ Πετρούσεφ, Νίκολα Γιόκιτς, Νίκολα Μιλουτίνοφ.

H Σερβία είχε κάνει επίδειξη δύναμης κόντρα στη Σλοβενία σε φιλικό και τη... διέλυσε με 106-72, σε ένα βράδυ όπου ήταν πολύ άστοχος ο Ντόντσιτς.

Το depth chart της Σερβίας

PG: Mίτσιτς, Αβράμοβιτς, Στέφαν Γιόβιτς

SG: Mπογκντάνοβιτς, Γκούντουριτς

SF: Nikola Γιόβιτς, Μαρίνκοβιτς, Ντόμπριτς

PF: Φίλιπ Πετρούσεφ, Τρίτσαν Βούκσεβιτς

C: Γιόκιτς, Μιλουτίνοφ