EuroBasket 2025: Η δωδεκάδα του Μαυροβουνίου
Η εθνική Μαυροβουνίου ανακοίνωσε την τελική προεπιλογή της για το EuroBasket 2025.
Η ομάδα του Μπόσκο Ράντοβιτς βρίσκεται στο Group B μαζί με τις Γερμανία, Φινλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Λιθουανία και Σουηδία με τον Νίκολα Βούτσεβιτς να πρωταγωνιστεί στις επιλογές.
Το ρόστερ του Μαυροβουνίου: Κάιλ Όλμαν, Ίγκορ Ντρόμπνιακ, Βλάντιμιρ Μιχάιλοβιτς, Μπάλσα Ζιβάνοβιτς, Ζόραν Βούτσελιτς, Τζόρτζιε Γιοβάνοβιτς, Αντρίγια Σλάβκοβιτς, Έμιρ Χατζιμπέγκοβιτς, Μπόγιαν Τομάσεβιτς, Μάρκο Σιμόνοβιτς, Ζόραν Νίκολιτς, Νίκολα Βούτσεβιτς
