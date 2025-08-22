Το Μαυροβούνιο ανακοίνωσε τη δωδεκάδα του ενόψει του EuroBasket 2025.

Η εθνική Μαυροβουνίου ανακοίνωσε την τελική προεπιλογή της για το EuroBasket 2025.

Η ομάδα του Μπόσκο Ράντοβιτς βρίσκεται στο Group B μαζί με τις Γερμανία, Φινλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Λιθουανία και Σουηδία με τον Νίκολα Βούτσεβιτς να πρωταγωνιστεί στις επιλογές.

Το ρόστερ του Μαυροβουνίου: Κάιλ Όλμαν, Ίγκορ Ντρόμπνιακ, Βλάντιμιρ Μιχάιλοβιτς, Μπάλσα Ζιβάνοβιτς, Ζόραν Βούτσελιτς, Τζόρτζιε Γιοβάνοβιτς, Αντρίγια Σλάβκοβιτς, Έμιρ Χατζιμπέγκοβιτς, Μπόγιαν Τομάσεβιτς, Μάρκο Σιμόνοβιτς, Ζόραν Νίκολιτς, Νίκολα Βούτσεβιτς