Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μιλά στο Gazzetta για την Εθνική Ελλάδας, τον στόχο του στο Eurobasket 2025, την σημασία της πατρότητας, αλλά και την... πλάκα που περιμένει από τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για το EuroBasket 2025, με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να επιστρέφει δυνατός και αποφασισμένος να παίξει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια της Γαλανόλευκης.

Ο 26χρονος σέντερ μιλάει στο Gazzetta λίγο πριν από την έναρξη της προετοιμασίας και αποκαλύπτει την ψυχολογία του, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ.

Ο μικρότερος της οικογένειας Αντετοκούνμπο δεν είναι πια το «μικρό αδερφάκι» πίσω από τις σκιές του Γιάννη ή του Θανάση. Με ώριμο βλέμμα, δηλώνει έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν, γνωρίζοντας ότι πλέον αποτελεί ένα από τα βασικά «πεντάρια» της Εθνικής. Ο ίδιος τονίζει την εμπιστοσύνη που έχει στην ομάδα, την αισιοδοξία που κυριαρχεί στα αποδυτήρια, αλλά και την αποφασιστικότητα να προσφέρει ό,τι χρειαστεί για να έρθει η διάκριση.

Παράλληλα, ανοίγει την καρδιά του για τη χαρά της πατρότητας, εξηγεί τι σημαίνει για εκείνον να βλέπει το παιδί του στην εξέδρα και σχολιάζει με χαμόγελο το πείραγμα που περιμένει να δεχθεί από τους νέους του συμπαίκτες στον Ολυμπιακό. Μια συνέντευξη γεμάτη αλήθειες, ειλικρίνεια και πάθος για το μπάσκετ, που δείχνει έναν Κώστα Αντετοκούνμπο πιο ώριμο από ποτέ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Κώστας Αντετοκούνμπο στο Gazzetta:

-Λοιπόν, δεν θέλω να σε ρωτήσω πρώτα για την Εθνική. Θέλω να σε ρωτήσω πώς είναι να έχεις πλέον ένα μικρό παιδάκι στην εξέδρα, να του αφιερώνεις κάθε καλάθι και κάθε κάρφωμα. Είναι τρομερό.

«Είναι μια τρομερή εμπειρία το να γίνεις πατέρας. Κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Δεν νομίζω ότι συγκρίνεται με τίποτε άλλο. Και πραγματικά είναι υπέροχο να έρχεται εδώ να με βλέπει».

-Η οικογένεια Αντετοκούνμπο ετοιμάζει πεντάδα για τα επόμενα 20 χρόνια στην Εθνική, έτσι;

(γέλια) «Ναι, εντάξει. Μικροί ήμασταν μεγάλη οικογένεια, πέντε αδέρφια. Και τώρα το ίδιο θέλουμε κι εμείς. Να έχουμε μεγάλη οικογένεια, ο καθένας τα δικά του παιδιά. Αυτός είναι ο στόχος μας».

-Πώς είναι για σένα η επιστροφή στη δράση και ουσιαστικά στο top επίπεδο; Γιατί μετά που έφυγες από τον Παναθηναϊκό έπαιξες στην Ισπανία, αλλά δεν ήσουν σε ομάδα της πρώτης γραμμής. Πώς είναι για σένα να δουλεύεις πάλι σε αυτό το level;

«Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Είμαι πραγματικά πολύ ευχαριστημένος που μου δίνεται μια ευκαιρία να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο. Και πάντα, όταν μου δίνεται κάτι τέτοιο, το εκμεταλλεύομαι. Θα βάλω τα δυνατά μου, να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό».

-Το ότι είσαι εσύ, είναι ο Γιάννης, έχουμε δηλαδή μέγεθος, κορμιά. Υπάρχουν παιδιά που μπορούν να σουτάρουν καλά, όπως ο Σλούκας, ο Τολιόπουλος, ο Παπανικολάου, ο Λαρεντζάκης. Υπάρχει μια αισιοδοξία, έστω και συγκρατημένη;

«Ναι, υπάρχει. Νομίζω για εμάς πάντα υπάρχει μια αισιοδοξία. Δεν θα πούμε ποτέ ότι πάμε σε ένα τουρνουά και δεν έχουμε αυτοπεποίθηση. Και φέτος έχουμε αυτοπεποίθηση. Όπως είπα και πριν, έχουμε πάρα πολλούς παίκτες με πολύ ταλέντο, που παίζουν ομαδικά. Πιστεύω πως φέτος έχουμε μια ευκαιρία να κερδίσουμε κάτι».

-Είσαι το πιο έμπειρο «πεντάρι» αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην Εθνική, αν βγάλουμε από την εξίσωση ότι και ο Γιάννης μπορεί να παίξει στο πέντε. Νιώθεις και μια παραπάνω ευθύνη όσο περνάνε τα χρόνια; Ότι «δεν είμαι πια «ο Κώστας, ο μικρός Αντετοκούνμπο, είμαι ο Κώστας που πρέπει να παίξω, να δείξω ποιος είμαι»;

«Σίγουρα το νιώθω. Όπως είπα και πριν, έχω έρθει εδώ να δείξω τον καλύτερό μου εαυτό. Και να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ. Αυτό που είπες για μένα είναι πολύ σημαντικό, ότι δηλαδή είμαι ένα από τα βασικά πεντάρια και ότι η ομάδα βασίζεται σε μένα. Ελπίζω να μπορέσω να τη βοηθήσω».

-Το τουρνουά, τουλάχιστον η πρώτη φάση, θα γίνει στην Κύπρο. Κύπρος – Ελλάδα, δεν βλέπεις μεγάλη διαφορά. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για εσάς; Θα έχετε τους Κύπριους που θα υποστηρίζουν και την Κύπρο αλλά και την Ελλάδα.

«Είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Θα είναι σχεδόν σαν να είμαστε εντός έδρας. Θα έχουμε τους Κύπριους που θα μας υποστηρίζουν. Είναι πολύ σημαντικό, θα είναι σαν δεύτερη φύση για μας. Κάτι πολύ αναγνωρίσιμο, πολύ οικείο».

-Και κάτι τελευταίο. Τα παιδιά από τον Ολυμπιακό που είναι τώρα στην Εθνική είναι γνωστά για το χιούμορ τους και για τις πλάκες τους. Ο Λαρεντζάκης κι ο Κώστας (Παπανικολάου) σου έκαναν τίποτα τώρα που ετοιμάζεσαι να είσαι μαζί τους και τη νέα χρονιά;

«Όχι, όχι, ακόμα δεν μου έχουν κάνει κάτι. Ο Λάρι είμαι σίγουρος πως κάτι θα μου κάνει, αλλά θα δούμε. Δεν μου έχουν πει κάτι ακόμα».