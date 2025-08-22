Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μιλά στο Gazzetta για την Εθνική και δεν μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό του για την συνύπαρξή του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ φορά ξανά τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, όντας έτοιμος να προσφέρει το δικό του «καυτό» χέρι και να αποτελέσει έναν από τους ηγέτες της ομάδας στο EuroBasket 2025.

Ο 29χρονος γκαρντ μιλά στο Gazzetta με ενθουσιασμό για τη νέα πρόκληση που τον περιμένει το φετινό καλοκαίρι. Μεταξύ άλλων, τονίζει πως η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο δίνει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο, καθώς αναγνωρίζει τη σημασία της γνώσης και της εμπειρίας που μπορεί να αποκομίσει από έναν «θρύλο» του ελληνικού μπάσκετ.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που παρά τις ελληνικές του ρίζες θεωρείται ακόμη «νατουραλιζέ», αναφέρεται με ειλικρίνεια στην αδικία που αισθάνεται από τον κανονισμό, αλλά και στη βαθιά σύνδεση που έχει με την Ελλάδα μέσω της οικογένειάς του. Παράλληλα, τονίζει ότι το κλειδί της επιτυχίας για την Εθνική δεν είναι απλώς τα μεγάλα ονόματα, αλλά η χημεία και η ενότητα της ομάδας. Και φυσικά, η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που «τραβά» όλες τις άμυνες, κάνει το παιχνίδι πιο απλό για τους υπόλοιπους.

Με φόντο ένα συναρπαστικό καλοκαίρι και μια γεμάτη χρονιά μπροστά του, ο Ντόρσεϊ δείχνει έτοιμος να γράψει νέα κεφάλαια με τη «γαλανόλευκη».

Αναλυτικά όσα είπε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στο Gazzetta:



– Τάιλερ, πώς νιώθεις που φοράς ξανά τη φανέλα της εθνικής ομάδας;

«Νιώθω πολύ όμορφα που επέστρεψα. Είναι ωραίο που βρίσκομαι ξανά στην Ελλάδα για το καλοκαίρι. Ο καιρός είναι υπέροχος. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία για μένα. Πιστεύω ότι αυτό το καλοκαίρι θα ζήσω μεγάλες στιγμές».

– Πώς είναι να σε καθοδηγεί ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ όπως ο Βασίλης Σπανούλης;

«Νιώθω καλά. Πιστεύω ότι κερδίζω πολλές γνώσεις για το παιχνίδι αυτό το καλοκαίρι. Μαθαίνω από εκείνον, πώς να διαβάζω καλύτερα το παιχνίδι. Τα παιχνίδια μας μοιάζουν στο κομμάτι του σκοραρίσματος, οπότε θεωρώ ότι αυτή η σύνδεση μπορεί να είναι μία από τις καλύτερες που είχα με προπονητή στην καριέρα μου στην Ευρώπη. Είμαι ενθουσιασμένος».

– Ποια είναι η ατμόσφαιρα στην ομάδα; Πιστεύεις ότι μπορείτε να πετύχετε κάτι μεγάλο; Γιατί είχαμε καλό ρόστερ πολλά χρόνια, αλλά δεν τα καταφέραμε.

«Νομίζω πως δεν είναι θέμα ρόστερ, αλλά χημείας. Οι ομάδες με την καλύτερη χημεία φτάνουν πιο μακριά. Είναι βέβαια δύσκολο γιατί μιλάμε για νοκ-άουτ παιχνίδια. Δεν ξέρεις ποτέ. Έχουμε μια ευκαιρία, κι αυτό είναι ό,τι χρειάζεσαι στη ζωή: ευκαιρία και πιθανότητα».

– Πόσο πιο εύκολη γίνεται η ζωή σου όταν έχεις τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παρκέ; Όταν τραβάει όλους τους αμυντικούς πάνω του και σου δίνει την πάσα για ελεύθερο τρίποντο ή λέι-απ.

«Είναι απίστευτο. Το είχα πει και πριν τρία χρόνια: Είναι φοβερό να βρίσκεσαι τόσο ανοιχτός. Όπου κι αν παίζει, είτε στο ΝΒΑ είτε το καλοκαίρι, τραβάει τρεις ή τέσσερις παίκτες. Οι υπόλοιποι μένουν ελεύθεροι. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις τα σουτ και να πάρεις τις σωστές αποφάσεις. Κάνει το παιχνίδι πιο εύκολο για όλους».

– Είναι άδικο για σένα να θεωρείσαι «νατουραλιζέ», παρότι η μητέρα σου είναι Ελληνίδα; Είσαι Έλληνας, έχεις δεσμό με την Ελλάδα.

«Ναι, το θεωρώ κάπως άδικο. Μάλλον το έχασα για μερικούς μήνες. Πήρα την υπηκοότητα στα 19, ενώ έπρεπε να είναι μέχρι τα 18. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει τόση αυστηρότητα. Ο παππούς μου γεννήθηκε εδώ. Έχω ελληνικές ρίζες, οικογενειακό δέσιμο. Είναι λίγο άδικο. Προσπαθούμε κάθε καλοκαίρι να το αλλάξουμε, αλλά δεν το αλλάζουν».

– Τελευταία ερώτηση: Τελείωσες τη σεζόν με εντυπωσιακό τρόπο. Είσαι ακόμη τόσο «καυτός» για τα παιχνίδια της εθνικής;

«Πιστεύω ότι θα είμαι καλύτερος. Αυτό το καλοκαίρι θα έχω περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Περισσότερο χρόνο για να είμαι ηγέτης αυτής της ομάδας. Εκείνα που έγιναν ανήκουν στο παρελθόν. Ήταν συναρπαστικά εκείνη τη στιγμή, αλλά τώρα είμαι συγκεντρωμένος σε αυτό το καλοκαίρι και στη χρονιά που έρχεται».