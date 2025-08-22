Η Γερμανία επικράτησε της Ισπανίας με 106-105 στην παράταση χάρη στο καλάθι του Ντένις Σρούντερ στα 8.6’’ για το φινάλε, υποχρεώνοντας τους Ίβηρες σε ακόμη μία ήττα στα φιλικά προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025.

Η Γερμανία επιβλήθηκε της Ισπανίας με 106-105 στην παράταση, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντένις Σρούντερ, ο οποίος γέμισε τη στατιστική του με 24 πόντους, 10 ασίστ και 5 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και σημειώνοντας το νικητήριο καλάθι στα 8.6’’ για το τέλος του ματς.

Για τους νικητές, ο Φραντς Βάγκνερ πρόσθεσε 19 πόντους, 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ο Μπόνγκα έκανε double-double με 10 πόντους και 11 ριμπάουντ ενώ ο Βόιτμαν μέτρησε 13 πόντους.

Από την άλλη πλευρά, η Ισπανία είχε την ευκαιρία της για τη νίκη όμως ο Ντάριο Μπριθουέλα (20π.) ήταν άστοχος στο τέλος.

Ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ μέτρησε 15 πόντους και 7 ριμπάουντ ενώ σε ό,τι αφορά τον Χουάντσο, ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού είχε 4 πόντους με 2/7 σουτ εντός πεδιάς (2/2 δίποντα, 0/5 τρίποντα), 0/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 λάθη και 2 κλεψίματα στα 25 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

Τα δεκάλεπτα: 24-22, 38-45, 72-76, 94-94 (κ.α.), 105-106