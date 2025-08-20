Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς αποκάλυψε πως ο Βασίλιε Μίτσιτς ένιωσε καλύτερα και προπονήθηκε κανονικά με τη Σερβία, μία μέρα πριν την πρόβα τζενεράλε απέναντι στη Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Βασίλιε Μίτσιτς είναι το μεγάλο ερωτηματικό ενόψει EuroBasket 2025 για τη Σερβία, με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς να λαμβάνει θετικά νέα.

Όπως παραδέχτηκε ο προπονητής της Σερβίας, ο Βασίλιε Μίτσιτς προπονήθηκε και ένιωσε πολύ καλύτερα. Θυμίζουμε πως ο τραυματισμός του δεν του έχει επιτρέψει να πάρει χρόνο στα φιλικά προετοιμασίας της Σερβίας, ωστόσο κάτι τέτοιο αναμένεται να συμβεί στο τελευταίο παιχνίδι προετοιμασίας, απέναντι στη Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς.

«Θα δούμε. Είναι σε προπόνηση, προπονήθηκε καλά. Για εμάς κάθε μέρα είναι σημαντική, με την έννοια του πώς αισθάνεται, αν υπάρχει κάτι. Ίσως αύριο να παίξει λίγο, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Έδειξε μεγάλη θέληση να επιστρέψει, αλλά κάποιες φορές δεν εξαρτάται όλα από αυτόν» ανέφερε ο Πέσιτς. Θυμίζουμε πως πριν μερικές ημέρες, ο ίδιος είχε αποκαλύψει ότι η αποθεραπεία του δεν πήγαινε σύμφωνα με το πλάνο.

Οι Σέρβοι αντιμετωπίζουν τη Σλοβενία, στην πρόβα τζενεράλε ενόψει EuroBasket 2025, το βράδυ της Πέμπτης (21/8 - 21:00).