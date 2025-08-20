Λαρεντζάκης για Αντετοκούνμπο: «Είναι τρομερό να τον έχεις συμπαίκτη»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, στις δηλώσεις του μετά τη νίκη επί της Λετονίας με 104-86, μίλησε για το πως είναι να παίζει στην ίδια ομάδα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η Ελλάδα επιβλήθηκε της Λετονίας με 104-86 και άρχισε με το «δεξί» την παρουσία της στο Τουρνουά Ακρόπολις 2025 και συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο την προετοιμασία της ενόψει του EuroBasket.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ήταν ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν στην αναμέτρηση, όντας ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ της «γαλανόλευκης» αφού σημείωσε 14 πόντους με 4/7 τρίποντα.

Ο ίδιος, στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης ανέφερε: «Ξεκινήσαμε με ενθουσιασμό και ενέργεια. Είναι το τελευταίο στάδιο προετοιμασίας και πρέπει να βλέπουμε αυτά τα ματς σαν επίσημα για να είμαστε έτοιμοι στο Ευρωμπάσκετ. Δουλεύουμε κάθε μέρα τον τρόπο παιχνιδιού με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που ανοίγει όλα τα ελεύθερα σουτ γιατί προσαρμόζονται όλες οι άμυνες πάνω του. Το θέμα είναι να είμαστε έτοιμοι πνευματικά και σωματικά. Ο Γιάννης μάς δίνει τεράστια ώθηση, έχει μις ματς σε κάθε φάση. Είναι τρομερό να τον έχεις συμπαίκτη, το ταλέντο του είναι αδιαμφισβήτητο. Μας δίνει αυτοπεποίθηση και είναι πολύ σημαντικό που τον έχουμε υγιή και είναι μαζί μας».