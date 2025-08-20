Τουρνουά Ακρόπολις 2025, Αντετοκούνμπο: Το... φατούρο του Λαρεντζάκη μετά την 25άρα του Greek Freak (vid)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε για πρώτη φορά σε παιχνίδι της Εθνικής το φετινό καλοκαίρι, δείχνοντας στο Τουρνουά Ακρόπολις ότι είναι έτοιμος για να κυριαρχήσει. Ο Greek Freak πέτυχε 25άρα... σβηστός απέναντι στη Λετονία και δήλωσε παρών ενόψει EuroBasket 2025, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, όμως, να τον... περιμένει στη γωνία.
Ο Λαρεντζάκης μετά τη φιλική σφαλιάρα που έγινε viral, μόλις ολοκληρώθηκε το ματς της Εθνικής με το Μαυροβούνιο, απάντησε στον Αντετοκούνμπο. Οι παίκτες της Εθνικής έκαναν το καθιερωμένο «φατούρο» στον Γιάννη, με τον Λαρεντζάκη να πρωτοστατεί.
Άλλωστε οι δυο τους διατηρούν πολύ καλή σχέση, αφού γνωρίζονται από μικροί και συνεχίζουν αυτήν την παράδοση από το EuroBasket U20 του 2013.
Το φατούρο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο
🇬🇷👋 «Φατούρο» στον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά την άνετη νίκη στο φιλικό με την Λετονία! pic.twitter.com/mle7kprrnY— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 20, 2025
