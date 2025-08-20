Ο Κώστας Παπανικολάου πρόλαβε το χρονόμετρο και έκανε το buzzer beater κόντρα στη Λετονία, στο φιλικό του Τουρνουά Ακρόπολις 2025.

Η Ελλάδα κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια για το ημίχρονο του πρώτου αγώνα του Τουρνουά Ακρόπολις 2025, με το σκορ στο 61-45, έχοντας επιβάλλει τον ρυθμό της κόντρα στη Λετονία.

Στα τελευταία λεπτά του δεύτερου δεκαλέπτου, ο Κώστας Παπανικολάου πήρε τη μπάλα στη λήξη της επίθεσης. Ο ίδιος, αν και βρισκόταν μακριά από το καλάθι, σούταρε και η μπάλα κατέληξε μέσα στο καλάθι, κάνοντας έτσι με buzzer beater το 56-39.