Τουρνουά Ακρόπολις 2025, Ελλάδα - Λετονία: Buzzer beater με μεγάλο τρίποντο του Παπανικολάου
Ο Κώστας Παπανικολάου πρόλαβε το χρονόμετρο και έκανε το buzzer beater κόντρα στη Λετονία, στο φιλικό του Τουρνουά Ακρόπολις 2025.
Η Ελλάδα κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια για το ημίχρονο του πρώτου αγώνα του Τουρνουά Ακρόπολις 2025, με το σκορ στο 61-45, έχοντας επιβάλλει τον ρυθμό της κόντρα στη Λετονία.
Στα τελευταία λεπτά του δεύτερου δεκαλέπτου, ο Κώστας Παπανικολάου πήρε τη μπάλα στη λήξη της επίθεσης. Ο ίδιος, αν και βρισκόταν μακριά από το καλάθι, σούταρε και η μπάλα κατέληξε μέσα στο καλάθι, κάνοντας έτσι με buzzer beater το 56-39.
