Ο Κώστας Παπανικολάου έδωσε ασίστ με επαναφορά από άουτ στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος κάρφωσε με το ένα χέρι.

Η Ελλάδα αντιμετώπισε στο ΟΑΚΑ τη Λετονία στο πλαίσιο της πρεμιέρας του Τουρνουά Ακρόπολις 2025, σε ένα ματς όπου στο πρώτο ημίχρονο η «γαλανόλευκη» είχε τον πλήρη έλεγχο του ματς, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το σκορ στο 61-45.

Στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου, η Εθνική είχε επαναφορά από το πλάι. Εκεί ήταν ο Κώστας Παπανικολάου που έδωσε μία τρομερή πάσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον Greek Freak να καρφώνει εμφατικά με το ένα χέρι.