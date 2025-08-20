Τουρνουά Ακρόπολις, Ελλάδα - Λετονία: Τρομερή ασίστ Παπανικολάου και εμφατικό κάρφωμα Αντετοκούνμπο
Η Ελλάδα αντιμετώπισε στο ΟΑΚΑ τη Λετονία στο πλαίσιο της πρεμιέρας του Τουρνουά Ακρόπολις 2025, σε ένα ματς όπου στο πρώτο ημίχρονο η «γαλανόλευκη» είχε τον πλήρη έλεγχο του ματς, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το σκορ στο 61-45.
Στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου, η Εθνική είχε επαναφορά από το πλάι. Εκεί ήταν ο Κώστας Παπανικολάου που έδωσε μία τρομερή πάσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον Greek Freak να καρφώνει εμφατικά με το ένα χέρι.
