Με ένα τρομερό μπλοκ έκανε την εμφάνισή του στο Τουρνουά Ακρόπολις ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, για το παιχνίδι της Εθνικής απέναντι στη Λετονία.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε μετά από 112 ημέρες στο παρκέ, στο φιλικό της Ελλάδας με τη Λετονία για το Τουρνουά Ακρόπολις. Και από την πρώτη φάση ο Greek Freak έδειξε πόσο επιδραστικός είναι και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Ο Αντετοκούνμπο βγήκε στη βοήθεια και έκοψε τον Ρίτσαρντς Λόμαζ, σε προσπάθεια του τελευταίου για λέι απ. Όλα αυτά μάλιστα στην πρώτη κατοχή του αγώνα, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να προσφέρει ένα τρομερό highlight.