Τουρνουά Ακρόπολις 2025: Τρομερό μπλοκ του Αντετοκούνμπο στην πρώτη φάση απέναντι στη Λετονία (vid)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε μετά από 112 ημέρες στο παρκέ, στο φιλικό της Ελλάδας με τη Λετονία για το Τουρνουά Ακρόπολις. Και από την πρώτη φάση ο Greek Freak έδειξε πόσο επιδραστικός είναι και στις δύο πλευρές του παρκέ.
Ο Αντετοκούνμπο βγήκε στη βοήθεια και έκοψε τον Ρίτσαρντς Λόμαζ, σε προσπάθεια του τελευταίου για λέι απ. Όλα αυτά μάλιστα στην πρώτη κατοχή του αγώνα, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να προσφέρει ένα τρομερό highlight.
Το μπλοκ του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.