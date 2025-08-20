Η ώρα για το Τουρνουά Ακρόπολις πλησιάζει και μαζί για την τελική επιλογή της 12άδας της Εθνικής ομάδας. Ποιοί είναι οι «σίγουροι» και ποια τα φαβορί για τις υπόλοιπες θέσεις;

Η αυλαία του Τουρνουά Ακρόπολις ανοίγει σήμερα (20/8) στο ΟΑΚΑ, με την Εθνική Ανδρών να δοκιμάζεται απέναντι στη Λετονία ενόψει του EuroBasket 2025.

Στα καλά νέα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπως είναι γνωστό εδώ και μέρες, θα είναι κανονικά στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για τα φιλικά ματς έχοντας μπει φουλ σε ρυθμούς προπονήσεων με τη «γαλανόλευκη».

Οι σίγουροι

Πέρα από το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του «Greek Freak» με τη φανέλα με το εθνόσημο που αποτελεί και βαρόμετρο της ελληνικής αποστολής, δείχνει να στενεύει ο... κλοιός γύρω από την τελική 12άδα που θα επιλέξει ο Ομοσπονδιακός τεχνικός με την οποία θα πορευτεί στο ευρωπαϊκό τουρνουά. Εννιά παίκτες μοιάζουν να αποτελούν «σίγουρες» επιλογές δικαιώνοντας σε μεγάλο βαθμό τον κόους από τα πρώτα φιλικά τεστ.

Ο Ντίνος Μήτογλου πραγματοποιεί «μαγευτικές» εμφανίσεις κι έχει αποδείξει και με το παραπάνω πως η θέση του στην 12άδα είναι κάτι παραπάνω από δεδομένη. Συγκεκριμένα είναι ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας με 18.6 πόντους κατά μέσο όρο, σουτάροντας με σχεδόν 67% στα δίποντα και 63% στα τρίποντα έχοντας λάβει ακόμα περισσότερες ευθύνης, λόγω και της απουσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σταθερές αξίες και πάρα πολύ αξιόπιστες επιλογές είναι φυσικά ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Παπανικολάου και ο Κώστας Σλούκας για τους οποίους δεν τίθεται συζήτηση, ενώ τα αδέρφια Αντετοκούνμπο αποτελούν κι εκείνα με τη σειρά τους σημαντικά γρανάζια για την προσπάθεια της Εθνικής ομάδας έχοντας δείξει θετικά δείγματα από τα φιλικά προετοιμασίας.

Στο κομμάτι «περιφέρεια» αναπόσπαστα κομμάτια αποτελούν στη σύνθεση ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Βασίλης Τολιόπουλος και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, καθώς η ομάδα «διψάει» για σουτέρ, ενώ τις... σίγουρες επιλογές συμπληρώνει ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης προσφέροντας τα μέγιστα ειδικότερα στο αμυντικό κομμάτι.

Τρία φαβορί για δύο θέσεις

Οι 10 θέσεις του γαλανόλευκου ρόστερ, λοιπόν, φαντάζουν «κλεισμένες» με μόλις δύο να απομένουν για την τελική προεπιλογή. Εκεί τρία είναι τα επικρατέστερα ονόματα και είναι αυτά των Βαγγέλη Ζούγρη, Αλέξανδρού Σαμοντούροβ και Νίκου Χουγκάζ. Ο Ζούγρης ταλαιπωρείται από τραυματισμό από το πρώτο φιλικό της Εθνικής κόντρα στο Βέλγιο, όπου υπέστη ήπιου βαθμού κάκωση στη δεξιά ποδοκνημική, κάτι που φαίνεται πως θα έχει ξεπεράσει και θα είναι στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη. Οπότε, η τελευταία θέση ΄«παίζεται» ανάμεσα στον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ και τον Νίκο Χουγκάζ, αν και η ανάγκη για ενίσχυση της γραμμής των ψηλών είναι ολοφάνερη. Η αμυντική ευχέρεια του «Σάμο» σε ψηλά σχήματα δίνει προβάδισμα στον νεαρό παίκτη του Παναθηναϊκού απέναντι στον Χουγκάζ. Πιο πίσω στην κούρσα για την τελική επιλογή βρίσκονται ο Όμηρος Νετζήπογλου και ο Νάσος Μπαζίνας.

Το Depth Chart της Εθνικής Ελλάδας

PG: Κώστας Σλούκας, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Κατσίβελης, Νάσοςς Μπαζίνας

SG: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου

SF: Κώστας Παπανικολάου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

PF: Γιάννης Αντετοκούνμπο, Νίκος Χουγκάζ, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ

C: Ντίνος Μήτογλου, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βαγγέλης Ζούγρης