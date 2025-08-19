Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απένειμε το δικό του κάλεσμα ενόψει του πρώτου αγώνα της Εθνικής μας ομάδα στο τουρνουά «Ακρόπολις».

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στα φιλικά προετοιμασίας της Εθνικής ομάδας και έσπευσε να απονείμει το δικό του κάλεσμα στους φιλάθλους.

«Γεια σας παιδιά, Γιάννης Αντετοκούνμπο εδώ. Ήρθε η ώρα. Σας περιμένουμε όλους αύριο στο γήπεδο» ανέφερε στο μήνυμά του.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα υποδεχθεί την Τετάρτη (20/8) τη Λετονία για την πρώτη ημέρα του «Ακρόπολις» ενώ δύο ημέρες αργότερα (22/8) θα αντιμετωπίσει την Ιταλία.

Την αυλαία των φιλικών θα τη ρίξει την ερχόμενη Κυριακή και πάλι στο ΟΑΚΑ (24/8) στην «πρόβα τζενεράλε» κόντρα στη Γαλλία.