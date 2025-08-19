Γιάννης Αντετοκούνμπο για το Ακρόπολις: «Σας περιμένουμε όλους αύριο στο γήπεδο»

Γιάννης Αντετοκούνμπο για το Ακρόπολις: «Σας περιμένουμε όλους αύριο στο γήπεδο»

Γιώργος Κούβαρης
Αντετοκούνμπο

bet365

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απένειμε το δικό του κάλεσμα ενόψει του πρώτου αγώνα της Εθνικής μας ομάδα στο τουρνουά «Ακρόπολις».

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στα φιλικά προετοιμασίας της Εθνικής ομάδας και έσπευσε να απονείμει το δικό του κάλεσμα στους φιλάθλους.

«Γεια σας παιδιά, Γιάννης Αντετοκούνμπο εδώ. Ήρθε η ώρα. Σας περιμένουμε όλους αύριο στο γήπεδο» ανέφερε στο μήνυμά του.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα υποδεχθεί την Τετάρτη (20/8) τη Λετονία για την πρώτη ημέρα του «Ακρόπολις» ενώ δύο ημέρες αργότερα (22/8) θα αντιμετωπίσει την Ιταλία.

Δείτε Επίσης

Eurobasket, Εθνική ομάδα: Ψηφίσατε, αυτή θα είναι η τελική 12άδα!
Ελλάδα Εθνική Ομάδα

Την αυλαία των φιλικών θα τη ρίξει την ερχόμενη Κυριακή και πάλι στο ΟΑΚΑ (24/8) στην «πρόβα τζενεράλε» κόντρα στη Γαλλία.

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROBASKET Τελευταία Νέα