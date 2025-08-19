Γιάννης Αντετοκούνμπο για το Ακρόπολις: «Σας περιμένουμε όλους αύριο στο γήπεδο»
Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στα φιλικά προετοιμασίας της Εθνικής ομάδας και έσπευσε να απονείμει το δικό του κάλεσμα στους φιλάθλους.
«Γεια σας παιδιά, Γιάννης Αντετοκούνμπο εδώ. Ήρθε η ώρα. Σας περιμένουμε όλους αύριο στο γήπεδο» ανέφερε στο μήνυμά του.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα υποδεχθεί την Τετάρτη (20/8) τη Λετονία για την πρώτη ημέρα του «Ακρόπολις» ενώ δύο ημέρες αργότερα (22/8) θα αντιμετωπίσει την Ιταλία.
Την αυλαία των φιλικών θα τη ρίξει την ερχόμενη Κυριακή και πάλι στο ΟΑΚΑ (24/8) στην «πρόβα τζενεράλε» κόντρα στη Γαλλία.
Η Εθνική Ομάδα σας περιμένει στο ΟΑΚΑ και στο Aegean Ακρόπολις 🇬🇷🏀— HellenicBF (@HellenicBF) August 19, 2025
🎫 Εισιτήρια: https://t.co/nETroudp7W#RoadToEuroBasket #AegeanAcropolisTournament #HellasBasketball#PantaDipla #EuroBasket
