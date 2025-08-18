Μούριτς για κόντρα Ντράγκιτς με Σέκουλιτς: «Αδερφός μου ο Ζόραν, αλλά ο προπονητής έκανε την επιλογή του»

Ο Έντο Μούριτς πήρε θέση για την κόντρα που ξέσπασε μεταξύ του Ντράγκιτς και του ομοσπονδιακού προπονητή της Σλοβενίας χωρίς ωστόσο να θέλει να δώσει συνέχεια στο θέμα.

Όπως είναι γνωστό ο Ζόραν Ντράγκιτς δεν συνεχίζει με την Σλοβενία ενόψει του Eurobasket χάνοντας την ευκαιρία να ρίξει τους τίτλους τέλους της καριέρας του στην εθνική ομάδα της χώρας του σε μια μεγάλη διοργάνωση.

Ουσιαστικά ήταν μια αμφιλεγόμενη καθώς δεν ξεκαθάρισε ακριβώς τι συνέβη με την αποχώρησή του. Η υπόθεση πήρε μεγάλη έκταση όταν η σύζυγός του υποστήριξε πως δεν κόπηκε από την ομάδα, αλλά επέλεξε να φύγει μόνος του από αυτό που εκείνη αποκάλεσε «τσίρκο».

Κάτι που ερχόταν σε αντίθεση με την ομοσπονδία μπάσκετ της Σλοβενίας καθώς υποστήριζε ότι «κόπηκε» από τον προπονητή, Αλεξάντερ Σεκούλιτς. Θέση για το εν λόγω θέμα πήρε και ο Γκόραν Ντράγκιτς, ο οποίος είχε ανεβάσει ένα Instagram με τον Πινόκιο και το το hashtag #selektor, δηλαδή προπονητής.

Ο πιο έμπειρος παίκτης της Σλοβενίας, ο Έντο Μούριτς ρωτήθηκε σχετικά για τα όσα συνέβησαν αλλά δεν ήθελε να δώσει συνέχεια μιλώντας στο BasketNews: «Δεν θέλω να σχολιάσω αυτό το θέμα. Δεν ήμουν μέρος αυτής της συζήτησης, οπότε ό,τι και αν πω δεν θα είναι αλήθεια, γιατί δεν ξέρω τι συνέβη. Ο Ζόραν είναι αδερφός μου. Κάθε συμπαίκτης εδώ τον αγαπάει. Ήταν η καρδιά της ομάδας μας».

Και συνέχισε: «Στο τέλος, ο προπονητής έκανε την επιλογή του. Είδε την ευκαιρία σε άλλους παίκτες. Δεν είμαστε εδώ για να σχολιάζουμε αυτό, αλλά για να παίξουμε για τη χώρα μας και να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Σίγουρα θα μας λείψει, αλλά έχουμε παίκτες που θα δώσουν ό,τι έχουν και σε αυτούς στηριζόμαστε».

Η Σλοβενία θα αγωνιστεί στον Δ' Όμιλο του EuroBasket 2025, με όλα τα παιχνίδια να διεξάγονται στο Κατοβίτσε όπου θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Πολωνία, την Γαλλία, το Βέλγιο, την Ισλανδία και το Ισραήλ.