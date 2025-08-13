Γκόραν Ντράγκιτς: Πόσταρε τον Πινόκιο για τον προπονητή της Εθνικής Σλοβενίας
Το σίριαλ με την αποχώρηση του Ζόραν Ντράγκιτς από την Εθνική Σλοβενίας για το προσεχές EuroBasket 2025 συνεχίζεται. Αυτήν τη φορά, σειρά στα ποστ κατά του Αλεξάντερ Σέκουλιτς πήρε ο αδερφός του, Γκόραν Ντράγκιτς.
Ο οποίος σχολίασε την αποχώρηση του 36χρονου αδερφού με ένα στόρι στο Instagram. Με τη φωτογραφία του Πινόκιο και το χάσταγκ του «selektor», που αναφέρεται στον προπονητή της ομάδας. Θυμίζουμε πως λίγες ώρες νωρίτερα, κατά του Σέκουλιτς και της Εθνικής Σλοβενίας είχε στραφεί η σύζυγος του Ζόραν Ντράγκιτς.
«Ο "δήθεν προπονητής" δεν έσβησε τον Ζόραν από τη λίστα. Ο Ζόραν έφυγε από αυτό το τσίρκο που συμβαίνει εδώ και μερικά χρόνια» ανέφερε μεταξύ άλλων η Σβετλάνα Ντράγκιτς, προσθέτοντας τα emoji ενός κλόουν και του τσίρκου.
Θυμίζουμε πως ο Ζόραν Ντράγκιτς, έχοντας παίξει 77 παιχνίδια με τη Σλοβενία στην καριέρα του, κλήθηκε στην Εθνική, αλλά αποτέλεσε μέλος των κοψιμάτων, με τους 16 παίκτες που απάρτιζαν την αποστολή να γίνονται 14. Η επίσημη εκδοχή από τη Σλοβενία τονίζει ότι πρόκειται για κόψιμο που αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, όμως η Σβετλάνα και ο Γκόραν Ντράγκιτς, επί της ουσίας τονίζουν πως αυτή η εκδοχή είναι ένα ψέμα.
