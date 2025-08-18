Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς δεν έχει αποφασίσει ακόμη ποια χώρα θα εκπροσωπήσει, ωστόσο μια ανάρτηση για τα γενέθλιά του στο Instagram στάθηκε αρκετή για να «φουντώσει» τα σενάρια γύρω από το μέλλον του και να δώσει νέα τροφή στις ελπίδες των Σέρβων φιλάθλων.

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς παραμένει σε… ανοιχτή γραμμή με το μέλλον του, καθώς δεν έχει αποφασίσει ακόμη ποια εθνική ομάδα θα εκπροσωπήσει. Οι φίλοι του μπάσκετ στη Σερβία ευελπιστούν πως ο πατέρας του, Πέτζα, θα τον πείσει να φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Μάλιστα, μια πρόσφατη κίνηση στα social media άναψε καινούργιες ελπίδες.

Ο Αντρέι έσβησε τα 21 κεράκια και στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram και προχώρησε σε μία σειρά από αναρτήσεις για τα γενέθλιά του μέσω story. Ανάμεσα στις ευχές, όμως, υπήρχε και μία φωτογραφία που δεν σχετιζόταν με τα γενέθλια.

Συγκεκριμένα, ο Στογιάκοβιτς jr. μοιράστηκε μία φωτογραφία του Τρίσταν Βούκσεβιτς με τη φανέλα της Σερβίας, μια κίνηση που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως «σημάδι» για το μέλλον του. Άλλωστε, και ο Βούκσεβιτς βρέθηκε στο παρελθόν μπροστά σε παρόμοιο δίλημμα, ανάμεσα στη Σερβία και την Ελλάδα, όμως τελικά διάλεξε να ενταχθεί στην ομάδα του Σβετίσλαβ Πέσιτς και είναι έτοιμος να αγωνιστεί στο EuroBasket 2025, καθώς βρίσκεται στην προεπιλογή.