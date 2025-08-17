EuroBasket 2025, Μαυροβούνιο - Ισραήλ 88-76: Με ηγέτη Βούτσεβιτς για τη νίκη στο φιλικό
Το Μαυροβούνιο συνέχισε την προετοιμασία του για το EuroBasket 2025 με νίκη 88-76 επί του Ισραήλ στο μεταξύ τους φιλικό.
Ο Νίκολα Βούτσεβιτς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, με 27 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 28 λεπτά συμμετοχής, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με double double. Ο Κάιλ Άλμαν πρόσθεσε 14 πόντους και 5 ασίστ αποτελώντας άξιο συμπαραστάτη.
Από την πλευρά του Ισραήλ, ο Ρομάν Σόρκιν ηγήθηκε με 16 πόντους και ο Τομέρ Γκινάτ είχε 13. Σημαντική ήταν η επιστροφή του Γιαμ Μαντάρ, ο οποίος σημείωσε 12 πόντους όπως και ο Ντένι Αβντίγια.
Τα δεκάλεπτα: 25-17, 49-37, 68-56, 88-76
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.