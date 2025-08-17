Το Μαυροβούνιο συνεχίζει την προετοιμασία του για το EuroBasket με νίκη 88-76 επί του Ισραήλ.

Το Μαυροβούνιο συνέχισε την προετοιμασία του για το EuroBasket 2025 με νίκη 88-76 επί του Ισραήλ στο μεταξύ τους φιλικό.

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, με 27 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 28 λεπτά συμμετοχής, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με double double. Ο Κάιλ Άλμαν πρόσθεσε 14 πόντους και 5 ασίστ αποτελώντας άξιο συμπαραστάτη.

Από την πλευρά του Ισραήλ, ο Ρομάν Σόρκιν ηγήθηκε με 16 πόντους και ο Τομέρ Γκινάτ είχε 13. Σημαντική ήταν η επιστροφή του Γιαμ Μαντάρ, ο οποίος σημείωσε 12 πόντους όπως και ο Ντένι Αβντίγια.

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 49-37, 68-56, 88-76