Νίκος Γκάλης και Παναγιώτης Γιαννάκης βρίσκονται στην κορυφαία 10άδα των σκόρερ του EuroBasket, ενώ ακόμα πέντε Έλληνες συμπληρώνουν την πρώτη 100άδα.

Το EuroBasket 2025 βρίσκεται προ των πυλών, με το τζάμπολ να γίνεται στις 27 Αυγούστου και η FIBA μας βάζει στο κλίμα, δίνοντας τη λίστα των 100 κορυφαίων σκόρερ της διοργάνωσης. Εκεί όπου φυσικά η Ελλάδα δε θα γινόταν να μην έχει ισχυρή παρουσία.

Με δύο από τους καλύτερους 10 σκόρερ όλων των εποχών και συνολικά επτά παίκτες να βρίσκονται στην 100άδα. Κορυφαίος Έλληνας δεν είναι άλλος από τον Νίκο Γκάλη. Ο «Γκάνκστερ» έβαλε την υπογραφή του στην κατάκτηση του τίτλου του 1987, έχοντας παίξει σε ακόμα τέσσερα EuroBasket, το 1981, 1983, 1989 και το 1991, κατακτώντας ακόμα ένα ασημένιο μετάλλιο.

Ο Νίκος Γκάλης μετράει συνολικά 1031 πόντους σε 33 παιχνίδια, όντας στην 4η θέση της σχετικής λίστας. Με τον Παναγιώτη Γιαννάκη να ακολουθεί, έχοντας 769 πόντους σε 58 παιχνίδια και να βρίσκεται στη 10η θέση. Ο Γιαννάκης, ο οποίος φυσικά συνδέεται και με τα δύο χρυσά, καθώς ήταν ο προπονητής της Εθνικής το 2005, έχει αγωνιστεί σε οκτώ διοργανώσεις, από το 1979 που ήταν η πρώτη του, έως το 1995 (1979, 1981, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995).

Οι Έλληνες που συμπληρώνουν τη λίστα με τους 100 τοπ σκόρερ του EuroBasket

Οι υπόλοιποι Έλληνες που συμπληρώνουν τη λίστα είναι οι Γιώργος Κολοκυθάς, Παναγιώτης Φασούλας, Γιάννης Μπουρούσης, Νίκος Ζήσης και Βασίλης Σπανούλης.

Ο Κολοκυθάς βρίσκεται στο Νο52 με 488 πόντους σε 25 παιχνίδια, έχοντας αγωνιστεί το 1965, το 1967 και το 1969. Ακολουθεί στην 59η θέση ο Φασούλας με 473 πόντους σε 43 συμμετοχές (1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995) και ο Μπουρούσης στο Νο63 με 468 πόντους σε 53 ματς (2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017).

Λίγο πιο κάτω βρίσκονται ο νυν GM της Εθνικής, Νίκος Ζήσης, και ο νυν προπονητής της ομάδας, Βασίλης Σπανούλης. Ο Ζήσης έπαιξε σε έξι διοργανώσεις (2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015) με απολογισμό 449 πόντων σε 51 παιχνίδια και τον συναντάμε στο Νο73 της λίστας. Ενώ 14 πιο κάτω, στο Νο87 είναι ο Σπανούλης με 429 πόντους σε 38 παιχνίδια, λαμβάνοντας μέρος στο EuroBasket του 2005 και μετέπειτα σε αυτά του 2007, 2009, 2013, 2015.

Πρώτος σκόρερ όλων των εποχών είναι ο σπουδαίος Πάου Γκασόλ με 1183 πόντους, αφήνοντας δεύτερο τον Τόνι Πάρκερ με 1104.