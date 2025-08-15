Η Σερβία υπέταξε και τη Τσεχία σε φιλικό ενόψει του EuroBasket, έχοντας επιβληθεί με 113-84.

Η Σερβία συνεχίζει να είναι εντυπωσιακή στα φιλικά προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025 καθώς έφτασε σε μία ακόμη «κατοστάρα». Αυτή τη φορά... θύμα η Τσεχία, η οποία ηττήθηκε με το βαρύ 113-84.

Η χώρα των Βαλκανίων και ένα από τα βασικά φαβορί για τίτλο στο επερχόμενο EuroBasket είχε από την αρχή της αναμέτρησης τον έλεγχο και πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με το σκορ στο 61-48.

Στη συνέχεια η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες συνέχισε να είναι αρκετά μεγάλη και με αυτόν τον τρόπο οι παίκτες του Σβέτισλαβ Πέσιτς έφτασαν σε μία ακόμη νίκη έχοντας ξεπεράσει το όριο των 100 πόντων.

Πρώτος σκόρερ για τη Σερβία ήταν ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς με 20 πόντους, στους 12 με 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ ακολούθησε ο Νίκολα Γιόκιτς ενώ ο Γιόβιτς και ο Μιλουίνοφ είχαν από 10 ο καθένας.

Από τους ηττημένους, ο Μαρτίν Κριζ ξεχώρισε με 12 πόντους, 11 είχαν οι Χάνζλικ, Πέτερκα και Ζίντεκ ενώ ο Βόιτεκ Χρουμπάν τελείωσε με 10.

Με αυτόν τον τρόπο, οι παίκτες του Πέσιτς εξασφάλισαν τη θέση τους στον τελικό του DBB Supercup όπου θα αντιμετωπίσουν τη Γερμανία.

Τα δεκάλεπτα: 29-21, 61-48, 92-68, 113-84