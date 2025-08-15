Η Λιθουανία επικράτησε της Σλοβενίας με 94-72 και συνεχίζει έτσι χωρίς ήττα την προετοιμασία της για το EuroBasket 2025.

Η Λιθουανία αντιμετώπισε τη Σλοβενία και έχοντας για μία ακόμη φορά καλή επιθετική απόδοση, έφτασε στη νίκη με 94-72, ενώ ο Γιόνας Βαλαντσιούνας σημείωσε 8 πόντους και 2 ριμπάουντ με μία ασίστ. Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν αγωνίστηκε, όπως είχε γίνει ήδη νωρίτερα γνωστό από την ομοσπονδία.

Από το πρώτο δεκάλεπτο η Λιθουανία είχε το πάνω χέρι και πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 45-31. Στη συνέχεια η Σλοβενία δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση και με αυτόν τον τρόπο οι γηπεδούχοι έφτασαν στη νίκη με 94-72.

Αυτή είναι η πέμπτη συνεχόμενη νίκη της στην προετοιμασία για το EuroBasket 2025, αφού έχει επικρατήσει της Εσθονίας, της Τουρκίας, της Γεωργίας και της Λετονίας.

Πρώτος σκόρερ για τη Λιθουανία αναδείχθηκε ο Γκίτις Ρατζεβίτσιους με 15 πόντους (6 ριμπάουντ και 4 ασίστ), στους 13 ακολούθησε ο Κρίσταπς Ζεμάιτις ενώ ο Μπέντζιους και ο Νορμάντας είχαν από 12 και 10 αντίστοιχα.

Από την πλευρά της Σλοβενίας ξεχώρισε ο Γκρέγκορ Χρόβατ με 18 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 45-31, 72-43, 94-72