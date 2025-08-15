Λιθουανία - Σλοβενία 94-72: Συνεχίζει αήττητη την προετοιμασία

Σπύρος Μαρκεζίνης
Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας

bet365

Η Λιθουανία επικράτησε της Σλοβενίας με 94-72 και συνεχίζει έτσι χωρίς ήττα την προετοιμασία της για το EuroBasket 2025.

Η Λιθουανία αντιμετώπισε τη Σλοβενία και έχοντας για μία ακόμη φορά καλή επιθετική απόδοση, έφτασε στη νίκη με 94-72, ενώ ο Γιόνας Βαλαντσιούνας σημείωσε 8 πόντους και 2 ριμπάουντ με μία ασίστ. Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν αγωνίστηκε, όπως είχε γίνει ήδη νωρίτερα γνωστό από την ομοσπονδία.

 

Από το πρώτο δεκάλεπτο η Λιθουανία είχε το πάνω χέρι και πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 45-31. Στη συνέχεια η Σλοβενία δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση και με αυτόν τον τρόπο οι γηπεδούχοι έφτασαν στη νίκη με 94-72.

Αυτή είναι η πέμπτη συνεχόμενη νίκη της στην προετοιμασία για το EuroBasket 2025, αφού έχει επικρατήσει της Εσθονίας, της Τουρκίας, της Γεωργίας και της Λετονίας.

Πρώτος σκόρερ για τη Λιθουανία αναδείχθηκε ο Γκίτις Ρατζεβίτσιους με 15 πόντους (6 ριμπάουντ και 4 ασίστ), στους 13 ακολούθησε ο Κρίσταπς Ζεμάιτις ενώ ο Μπέντζιους και ο Νορμάντας είχαν από 12 και 10 αντίστοιχα.

Από την πλευρά της Σλοβενίας ξεχώρισε ο Γκρέγκορ Χρόβατ με 18 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 45-31, 72-43, 94-72

@Photo credits: fiba.basketball
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROBASKET Τελευταία Νέα