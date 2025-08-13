Η Σλοβενία απέκλεισε τον Ζόραν Ντράγκιτς και τον Ζίγκα Ντάνεου από το ρόστερ της για το EuroBasket 2025, ωστόσο η σύζυγος του Ντράγκιτς επιμένει ότι ο ίδιος αποφάσισε να αποχωρήσει από την Εθνική λόγω συνθηκών που αποκάλεσε... τσίρκο.

Η εθνική Σλοβενίας συνέχισε την προετοιμασία της για το EuroBasket 2025 στη Λιουμπλιάνα τη Δευτέρα, χωρίς όμως τους Ντράγκιτς και Ντάνεου. Ο Σέκουλιτς μείωσε την αποστολή από 16 σε 14 παίκτες ενόψει της διοργάνωσης που θα γίνει αργότερα αυτόν τον μήνα στην Πολωνία. Η επίσημη εκδοχή της ομοσπονδίας ήταν πως ο Ντράγκιτς κόπηκε από τον Σεκουλίτς. Ωστόσο, η σύζυγός του, Σβετλάνα Ντράγκιτς, έγραψε στα social media ότι δεν τον έκοψαν, έριξε αιχμές για έλλειψη σεβασμού προς τον άντρα της και υποστηρίζει ότι αυτός είναι και ο λόγος που δεν θα εκπροσωπήσει τη χώρα του φέτος.

Ο 36χρονος είχε δηλώσει πως αυτό το EuroBasket θα ήταν η τελευταία του εμφάνιση με την εθνική. Με 77 επίσημες συμμετοχές (5ος στην ιστορία της χώρας), αποχώρησε στη μέση της προετοιμασίας, κλείνοντας μια πορεία που περιλάμβανε μεγάλες επιτυχίες της Σλοβενίας.

Η σύζυγός του έγραψε στα social media, «Ο "δήθεν προπονητής" δεν έσβησε τον Ζόραν από τη λίστα. Ο Ζόραν έφυγε από αυτό το τσίρκο που συμβαίνει εδώ και μερικά χρόνια», προσθέτοντας emoji κλόουν και τσίρκου!

Ανέφερε ότι ο σύζυγός της έπαιξε μόνο τρία λεπτά στο δεύτερο ματς με τη Γερμανία και ζήτησε εξηγήσεις. Σύμφωνα με την ίδια, ο Σέκουλιτς απάντησε πως «πιστεύουμε (εγώ και η ηγεσία) ότι δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα και δεν μπορεί να παίζει μόνο λόγω παρελθοντικών επιτυχιών».

Η Σβετλάνα χαρακτήρισε αυτή την απάντηση «το πιο αστείο επιχείρημα» και πρόσθεσε, «Θα ήταν καλύτερα να κοιταχτεί στον καθρέφτη και να το πει αυτό στον εαυτό του».

Σε επόμενη ανάρτηση, ισχυρίστηκε ότι ο πραγματικός λόγος ήταν το επώνυμο του άντρα της, «Ειλικρινά, πιστεύω ότι ο Ζόκι βρέθηκε σε αυτή τη θέση λόγω του επωνύμου του. Αλλά αυτό δεν έχει πια σημασία». Ο Ζόραν Ντράγκιτς είναι αδερφός του θρυλικού Γκόραν, που βρίσκεται σε μια διαρκή κόντρα με την Ομοσπονδία της χώρας με αποκορύφωμα την απόφαση του παλαίμαχου άσου να μην καλέσει κανένα μέλος της στο πρόσφατο φιλικό που διεξήχθη προς τιμήν του.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, μετά το τελευταίο ματς με τη Γερμανία, ευχαρίστησε τον Ζόραν Ντράγκιτς για την προσφορά του στην εθνική ομάδα, όμως τόνισε ότι έπρεπε να γίνει μείωση στο ρόστερ. «Μετά το ματς της Κυριακής, είχαμε το πιο δύσκολο έργο, να μειώσουμε το ρόστερ. Ήταν ακόμα πιο δύσκολο αυτή τη φορά, καθώς αποχαιρετήσαμε όχι μόνο τον Ζίγκα Ντάνεου, αλλά και τον Ζόραν Ντράγκιτς, που ήταν βασικό μέλος για πολλά χρόνια και συνέβαλε στις μεγαλύτερες επιτυχίες της εθνικής. Τους ευχαριστώ για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους».