Κύπρος - Σερβία 55-122: Φιλικός περίπατος με 67 πόντους διαφορά
Η Κύπρος δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην Σερβία, με την ομάδα του Πέσιτς να επικρατεί με 55-122 πλαίσιο του Ecommbx Cup.
Η Σερβία, που έπαιξε χωρίς τους Νίκολα Γιόκιτς, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Νίκολα Γιόβιτς και Βάσα Μίτσιτς, από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο κυριάρχησε, φτάνοντας με άνεση στην τελική επικράτηση.
Ο Τρίσταν Βούκτσεβιτς με 24 πόντους ήταν ο κορυφαίος, ενώ 22 πρόσθεσε ο Μπάλσα Κοπρίβιτσα και 18 ο Φιλίπ Πετρούσεφ.
Για την Κύπρο, ο Φίλιππος Τίγκας είχε 17 πόντους, ενώ 10 πρόσθεσε ο Κώστας Σιμιτζης.
Η Σερβία από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, με την Κύπρο να προσπαθείθ αλλά να μην βρίσκει τρόπο να αντιδράσει. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 12-28 και το ημίχρονο στο 22-66, με την ομάδα του Πέσιτς να έχει καθαρίσει τα πάντα από νωρίς.
Μάλιστα η Σερβία δεν έμεινε εκεί, με το σκορ στο 30 να φτάνει στο 42-97, ενώ το μοναδικό ερώτημα πλέον ήταν η τελική διαφορά. Έτσι, οι Σέρβοι επικράτησαν της Κύπρου με 55-122, με τους 67 πόντους να είναι και η μεγαλύτερη διαφορά του αγώνα.
Τα δεκάλεπτα: 12-28, 22-66, 42-97, 55-122
