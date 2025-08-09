EuroBasket 2025: Τα highlights του φιλικού Ελλάδα - Σερβία
Δείτε τα highlights από την ήττα της Ελλάδας απέναντι στην Σερβία στο μεταξύ τους φιλικό στην Κύπρο ενόψει του EuroBasket 2025.
Η Εθνική Ανδρών κοίταξε στα μάτια την πανίσχυρη και πλήρη Σερβία, γνωρίζοντας την ήττα με 76-66 στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025. Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Ελλάδα στάθηκε αξιοπρεπώς απέναντι στο απόλυτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο.
Δείτε τα highlights
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.