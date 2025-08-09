Δείτε τα highlights από την ήττα της Ελλάδας απέναντι στην Σερβία στο μεταξύ τους φιλικό στην Κύπρο ενόψει του EuroBasket 2025.

Η Εθνική Ανδρών κοίταξε στα μάτια την πανίσχυρη και πλήρη Σερβία, γνωρίζοντας την ήττα με 76-66 στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025. Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Ελλάδα στάθηκε αξιοπρεπώς απέναντι στο απόλυτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο.