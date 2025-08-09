Ο Κώστας Παπανικολάου θύμισε τα... νιάτα του, κάνοντας ένα απίθανο chasedown block πάνω στον άτυχο Στέφαν Γιόβιτς.

Ο Κώστας Παπανικολάου μπορεί να οδεύει προς τα 36, όμως παραμένει γεμάτος ενέργεια. Και αυτό το έδειξε και κόντρα στην Σερβία.

Ο Αρχηγός της Εθνικής και του Ολυμπιακού πήρε τα βήματα απέναντι στον Στέφαν Γιόβιτς και τον φιλοδώρησε με ένα εντυπωσιακό chasedown block, ξεσηκώνοντας τους συμπαίκτες και το κοινό.

Μάλιστα ακόμη και ο ίδιος ο Στέφαν Γιόβιτς έσπευσε να συγχαρεί τον αντίπαλό του.

Το απίθανο βίντεο με το chasedown block του Παπανικολάου: