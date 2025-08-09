Σερβία - Ελλάδα: Παπανικολάου από τα παλιά με τρομερό chasedown block (vid)
Ο Κώστας Παπανικολάου μπορεί να οδεύει προς τα 36, όμως παραμένει γεμάτος ενέργεια. Και αυτό το έδειξε και κόντρα στην Σερβία.
Ο Αρχηγός της Εθνικής και του Ολυμπιακού πήρε τα βήματα απέναντι στον Στέφαν Γιόβιτς και τον φιλοδώρησε με ένα εντυπωσιακό chasedown block, ξεσηκώνοντας τους συμπαίκτες και το κοινό.
Μάλιστα ακόμη και ο ίδιος ο Στέφαν Γιόβιτς έσπευσε να συγχαρεί τον αντίπαλό του.
Το απίθανο βίντεο με το chasedown block του Παπανικολάου:
