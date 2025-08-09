Εξαιρετική εμφάνιση του Ντίνου Μήτογλου στο πρώτο ημίχρονο του φιλικού της Εθνικής ομάδας απέναντι στην Σερβία.

Η Ελλάδα δίνει ένα πολύ δυνατό τεστ απέναντι στη Σερβία στο ECOMMBX Cup το οποίο διεξάγεται στην Κύπρο ενόψει του EuroBasket 2025.

Η «γαλανόλευκη» έχει μπει πολύ δυναμικά στο ματς και δείχνει πολύ ανταγωνιστή παρά την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Από την πλευρά του ο Ντίνος Μήτογλου είχε ένα από τα δυσκολότερα έργα στο αποψινό ματς, να μαρκάρει τον Νίκολα Γιόκιτς και στο πρώτο ημίχρονο η αποδοσή του ήταν εξαιρετική.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού έκλεισε το πρώτο μισό του αγώνα με 10 πόντους, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ κι ένα κλέψιμο πραγματοποιώντας ένα από τα πιο μεστά του παιχνίδια με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας και κόντρα σε έναν τόσο δύσκολο αντίπαλο.