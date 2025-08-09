Εθνική Νέων Γυναικών: Νίκησε την Ιρλανδία και πάει για την 5η θέση
Η Εθνική Νέων Γυναικών επικράτησε της Ιρλανδίας με 67-63 για το Eurobasket U20 Β’ κατηγορίας.
Το παιχνίδι ήταν θρίλερ σε όλη του την διάρκεια, με την Ελλάδα στο τέλος να παίρνει τη νίκη, με αποτέλεσμα την Κυριακή (10/8) να ετοιμάζεται για το παιχνίδι κατάταξης που θα κρίνει την 5η θέση της διοργάνωσης.
Η Παπάζογλου με 14 ήταν η πρώτη σκόρερ της Ελλάδας, ενώ 11 πρόσθεσε η Παρασκευοπούλου και από 10 οι Κοφινά και Κυριακούδη.
Δείτε ΕπίσηςEurobasket 2025, Λαρεντζάκης στο Gazzetta: «Κρατάμε έξω από την Εθνική οτιδήποτε συμβαίνει με τις ομάδες»
Το ματς
Μεγάλη ήταν η μάχη που έδωσαν στο παρκέ οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο. Η Ιρλανδία μπορεί να πήρε μια διαφορά πέντε πόντων (11-6, 5’30’’) στο ξεκίνημα, αλλά αντέδρασαν άμεσα οι παίκτριες της Φρόσως Δρακάκη και με καλάθι της Ταμπάκου πέρασαν μπροστά με 12-11 (6’45’’).
Το ίδιο σκηνικό παρέμεινε και στο β’ δεκάλεπτο με την Παντώτη με τρίποντο να κάνει το 22-19 (12’ 30’’), όμως η Ιρλανδία με ένα σερί 7-0 πήρε αέρα πέντε πόντων (27-22, 13’30’’). Η απάντηση ήρθε άμεσα με την Εθνική Νέων Γυναικών να περνά εκ νέου μπροστά με 31-28 (16’10’’) για να λήξει το ημίχρονο ισοπαλία 35-35.
Τα λάθη και οι κακές επιλογές στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου έδωσαν την ευκαιρία στην Ιρλανδία να ξεφύγει 8 πόντους (44-38, 23’) και λίγο αργότερα έκανε το 49-40 (26’30’’) με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να έχει βραχυκυκλώσει. Η είσοδος της Κυριακούδη βοήθησε την Εθνική με τη νεαρή παίκτρια να πετυχαίνει τέσσερις συνεχόμενους πόντους και την Ελλάδα να μειώνει σε 49-46 στο τέλος του γ’ δεκαλέπτου.
Η Εθνική Νέων Γυναικών συνέχισε την αντεπίθεση της και με τρίποντο της Κοφινά έφερε το παιχνίδι στον πόντο (53-52, 32’10’’), ενώ η Παπάζογλου ισοφάρισε σε 55-55 (34’).
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα με τρίποντο της Κοφινά πήρε προβάδισμα τριών πόντων (58-55, 35’), όμως η Ιρλανδία επέστρεψε και με δύο συνεχόμενα τρίποντα έκανε το 63-58 (36’15’’).
Η Παπάζογλου μείωσε σε 63-60 (37’15’’) για να φέρει το παιχνίδι στον πόντο η Αλιφραγκή (63-62). Ακολουθήσε τρίποντο της Στολίγκα που έκανε το 65-63 (38’47’’) για την Εθνική Νέων Γυναικών. Το τελικό 67-63 διαμόρφωσε με δύο βολές η Κοφινά ενάμισι δευτερόλεπτο από το τέλος του αγώνα με την Εθνική Νέων Γυναικών να διεκδικεί αύριο την 5η θέση στη διοργάνωση.
Διαιτητές: Τούκις (Λεοτονία), Πανόφ (Μαυροβούνιο), Στάσιεφ (Μολδαβία)
Δεκάλεπτα: 19-19, 35-35, 49-46, 63-67
Ελλάδα (Δρακάκη): Παρασκευοπούλου 11(1), Στολίγκα 5(1), Κυριακούδη 10, Μάντζου, Κοφινά 10(2), Τσινασλανίδου, Σιουμουρέκη 3(1), Παντώτη 4(1), Παπάζογλου 14, Αλιφραγκή 4, Ταμπάκου 6.
Δρακάκη: «Κρατάμε τη νίκη και την αντίδραση»
Μετά το τέλος της αναμέτρησης η προπονήτρια της Εθνικής Νέων Γυναικών Φρόσω Δρακάκη τόνισε… «Από αυτό το παιχνίδι κρατάμε την νίκη και την αντίδραση που είχαμε, καθώς στο τρίτο δεκάλεπτο βρεθήκαμε πίσω 9 πόντους. Έχουμε ένα τελευταίο παιχνίδι αύριο για να παλέψουμε για την 5η θέση στη διοργάνωση».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.