Ο GM της Αρμάνι Μιλάνο, Χρήστος Σταυρόπουλος, έδωσε την απάντησή του στον Λούκα Ντόντσιτς μέσα από επίσημη τοποθέτηση για τη μη συμμετοχή δύο Σλοβένων παικτών στο EuroBasket 2025.

Με το πρώτο τζάμπολ του EuroBasket 2025 να πλησιάζει, οι χώρες συνεχίζουν την προετοιμασία τους για το φετινό τουρνουά. Η Σλοβενία από την πλευρά της θα έχει δύο απουσίες, τον Βλάτκο Τσάντσαρ και τον νατουραλιζέ Τζος Νίμπο. Αυτό είχε προκαλέσει μάλιστα την αντίδραση του Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Είναι αστείο που μία ομάδα όπως οι Λέικερς μου επιτρέπει να αγωνιστώ, αλλά ένα κλαμπ όπως η Μιλάνο όχι».

Ο ιταλικός σύλλογος, μέσα από επίσημη τοποθέτηση του General Manager της ομάδας, Χρήστο Σταυρόπουλου, πήρε θέση για αυτά τα σχόλια, αναφέροντας ότι οι λόγοι όπου οι δύο παίκτες δεν είναι στην εθνική τους ομάδα αφορούν ιατρικούς λόγους.

«Αναφορικά με κάποια πρόσφατα δημοσιεύματα, θα ήθελα να διευκρινίσω εκ μέρους του συλλόγου ότι η υγεία των παικτών μας ήταν και θα είναι πάντα η προτεραιότητά μας.

Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις των Βλάτκο Τσάντσαρ και Τζος Νίμπο, πρέπει να επισημάνω ότι και οι δύο παίκτες αναρρώνουν από πολύ σοβαρούς τραυματισμούς που περιόρισαν σημαντικά τη διαθεσιμότητά τους κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν.

Σε συμφωνία μαζί τους, θα εφαρμοστεί μια διαδικασία για τη σταδιακή επιστροφή τους στην δράση, με σκοπό την προστασία κυρίως της υγείας τους και της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητάς τους».

Stavropoulos: “La salute dei giocatori sarà sempre la nostra priorità”



🇮🇹 Leggi di più 👉🏻 https://t.co/rVtHzZLbeW



Stavropoulos: “Our players’ health will always be our priority”



🇬🇧 Read more 👉🏻 https://t.co/YtFJSnDA4u#insieme #ForzaOlimpia pic.twitter.com/aqhGqDIIUm — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) August 8, 2025

Υπενθυμίζουμε ότι η Σλοβενία βρίσκεται στον τέταρτο όμιλο μαζί με τη Γαλλία, το Ισραήλ, την Ισλανδία, το Βέλγιο και την Πολωνία.