Η Σερβία θα έχει διαθέσιμους όλους τους σταρ της στο φιλικό κόντρα στην Ελλάδα με τους Νίκολα Γιόκιτς, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και Βασίλιε Μίτσιτς να συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή.

H Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει την Σερβία στο μεταξύ τους φιλικό παιχνίδι που θα διεξαχθεί στη Λεμεσό το Σάββατο 9 Αυγούστου στο πλαίσιο της προετοιμασίας των ομάδων για το EuroBasket 2025.

Οι Σέρβοι θα εμφανιστούν με όλα τους τα «όπλα» απέναντι στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη με τους Νίκολα Γιόκιτς, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και Βασίλιε Μίτσιτς να συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή. Οι Τριφούνοβιτς, Σμάιλαγκιτς και Μίτσιτς ταλαιπωρούνταν από μικροτραυματισμούς με μόνο τον τελευταίο να προλαβαίνει να είναι στις επιλογές του Σβέτισλαβ Πέσιτς για το τουρνουά προετοιμασίας στην Κύπρο.

Η αποστολή της εθνικής Σερβίας: Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Στέφαν Γιόβιτς, Βασίλιε Μίτσιτς, Αλέκσα Αβράμοβιτς, Βάνια Μαρίνκοβιτς, Μάρκο Γκούντουριτς, Νίκολα Τόπιτς, Όγκνιεν Ντόμπριτς, Νίκολα Γιόβιτς, Τρίσταν Βούκτσεβιτς, Φίλιπ Πετρούσεβ, Νίκολα Γιόκιτς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Μπάλσα Κοπρίβιτσα, Ντέγιαν Νταβίντοβατς