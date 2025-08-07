Ο Βασίλης Τολιόπουλος μιλά στο Gazzetta για την Εθνική Ελλάδας ενόψει του Eurobasket 2025, στέκεται στην σημασία των σουτ που θα βρει εκείνος και οι συμπαίκτες του στο τουρνουά, αλλά και τονίζει το οικογενειακό κλίμα εντός της επίσημης αγαπημένης.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι από εκείνους τους παίκτες που δεν τους αρέσει να μιλούν πολύ εκτός γηπέδου. Εντός τον τεσσάρων γραμμών είναι που δίνει τις απαντήσεις του ο «Τολιό» και τα τελευταία χρόνια το κάνει με τρομερή συνέπεια και αυτοπεπήθηση. Εξού και το γεγονός πως πλέον είναι σταθερό μέλλος της Εθνικής Ελλάδας, αλλά και το ότι πλέον ανήκει σε ομάδα επιπέδου Euroleague, όπως είναι ο Παναθηναϊκός.

Ο νέος γκαρντ του Παναθηναϊκού, αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων σουτέρ της γενιάς του και ένας χαρακτήρας που δεν καταλαβαίνει από δύσκολες προκλήσεις. Πάντα θέλει να ξεπερνά το κάθε εμπόδιο που βρίσκεται μπροστά του, να γίνει καλύτερος, αλλά αμέσως να βρει μια νέα κορυφή για να ξεπεράσει. Ο Βασίλης Τολιόπουλος έχει αποδείξει πως δεν είναι απλώς έτοιμος να σηκώσει βάρος. Το ζητάει. Το προκαλεί.

Σε μια προετοιμασία που διεξάγεται στο νέο «σπίτι» του, το ΟΑΚΑ, και με την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο να ανεβάζει αυτόματα τον πήχη, ο Βασίλης Τολιόπουλος ανοίγει τα χαρτιά του στο Gazzetta ενόψει του Eurobasket 2025. Μιλά για την επόμενη ημέρα στην καριέρα του, για τον ρόλο του στην Εθνική, την απουσία μετάλλιων, αλλά και για την ενότητα που έχει χτίσει αυτό το γκρουπ παικτών.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος στο Gazzetta:

Το ότι η προετοιμασία γίνεται στο ΟΑΚΑ είναι, ας πούμε, μια καλή πρόβα για τη χρονιά που έρχεται για σένα;

«Εντάξει, σίγουρα. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα που βρίσκομαι εδώ. Δεν είχα αγωνιστεί καθόλου στο ανανεωμένο ΟΑΚΑ φέτος, οπότε το να είμαι εδώ και να προπονούμαι, ξέροντας ότι θα είναι το γήπεδό μου για τα επόμενα τρία χρόνια, είναι πραγματικά πολύ ωραίο».

Τώρα και με τον Γιάννη μέσα στις προπονήσεις και με τον Τάιλερ, πώς πάει η δουλειά;

«Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Είναι λογικό, πάντα η πρώτη εβδομάδα –οι πρώτες δύο εβδομάδες– είναι οι πιο δύσκολες της προετοιμασίας. Όλοι προερχόμαστε από αποχή για τουλάχιστον έναν με δύο μήνες, οπότε χρειάζεται να βρούμε ρυθμό, να βρούμε τις ανάσες μας και, το σημαντικότερο απ’ όλα, να γίνουμε ομάδα και να είμαστε συμπαγείς».

Νιώθεις ότι είσαι ο καλύτερος σουτέρ αυτής της Εθνικής; Γιατί όλοι αυτό λέμε, το ξέρεις.

«Πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά με πολύ αξιόλογο σουτ. Είμαι κι εγώ μέσα σε αυτούς, θεωρώ ότι είμαι από τους καλούς σουτέρ. Μπορώ να σουτάρω μετά από ντρίμπλα, μπορώ και στατικά, οπότε ναι, θεωρώ ότι είμαι ανάμεσα στους καλύτερους».

Για έναν σουτέρ, λοιπόν –επειδή είδαμε ότι έκανες και πολύ καλό Ολυμπιακό τουρνουά πέρσι– πόσο σημαντικό είναι να έχεις δίπλα σου τον Γιάννη, που αναγκαστικά όλοι θα κλείσουν μέσα για να μην τον αφήσουν να κάνει το παιχνίδι του;

«Ο Γιάννης είναι ένα κινητό mismatch. Ξέρουμε ότι τη στιγμή που θα πάρει την μπάλα, είτε στο transition είτε στο low post, όλοι θα πέσουν πάνω του. Οπότε πρέπει να είσαι έτοιμος να πάρεις αυτά τα ελεύθερα σουτ που μπορούν να ξεκλειδώσουν το παιχνίδι. Είναι τα σουτ που πρέπει να μπουν».

Είναι 16 χρόνια χωρίς μετάλλιο για την Εθνική Ανδρών. Είσαι αισιόδοξος ότι μπορεί αυτή η 16ετία να σταματήσει φέτος;

«Δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες, του τύπου "φέτος θα αλλάξει αυτό" ή "θα πάρουμε μετάλλιο". Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε αισιοδοξία αλλά δεν πήγε όπως θέλαμε. Οπότε πρώτα απ’ όλα, να γίνουμε μια συμπαγής ομάδα, να είμαστε πάρα πολύ καλοί σε αυτά που θέλουμε να κάνουμε στο γήπεδο, και από εκεί και πέρα, παιχνίδι με το παιχνίδι. Αν κάνουμε τις νίκες που χρειάζονται στην αρχή, πιστεύω ότι έχουμε καλές πιθανότητες».

Και μια τελευταία ερώτηση. Το ελληνικό μπάσκετ, δυστυχώς, βρίσκεται σε κακή κατάσταση όσον αφορά στην ομόνοια και την ηρεμία μεταξύ των ομάδων. Έχετε καταφέρει να το αφήσετε αυτό εκτός Εθνικής; Να είστε μια οικογένεια, όπως πρέπει να είναι μια εθνική ομάδα;

«Αυτό ακριβώς. Με το που ερχόμαστε στην Εθνική, είμαστε μια οικογένεια, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Όλα τα παιδιά εδώ είμαστε φίλοι μεταξύ μας, βρισκόμαστε στην Εθνική ομάδα και εκπροσωπούμε τη χώρα μας. Και πραγματικά, είμαστε όλοι πολύ αγαπημένοι μεταξύ μας».