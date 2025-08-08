Στην Τιφλίδα ξεκινά σήμερα η προσπάθεια της Εθνικής Παίδων στο EuroBasket U16, με πρώτο αντίπαλο τη Λετονία (8/8, 20:00) για τον Δ’ Όμιλο της διοργάνωσης.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί στην Τιφλίδα της Γεωργίας από τις 8 έως τις 16 Αυγούστου.

Η ελληνική ομάδα συμμετέχει στον Δ’ Όμιλο και θα δώσει τρία παιχνίδια στην πρώτη φάση: απόψε κόντρα στη Λετονία, το Σάββατο (9/8, 20:00) απέναντι στη Ρουμανία και την Κυριακή (10/8, 15:00) με αντίπαλο την Ιταλία.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το κανάλι της FIBA στο YouTube.