EuroBasket U16: Πρεμιέρα για την Εθνική Παίδων κόντρα στη Λετονία
Η Εθνική Παίδων ρίχνεται σήμερα (8/8, 20:00) στη μάχη του EuroBasket U16, αντιμετωπίζοντας τη Λετονία.
Το τουρνουά θα διεξαχθεί στην Τιφλίδα της Γεωργίας από τις 8 έως τις 16 Αυγούστου.
Η ελληνική ομάδα συμμετέχει στον Δ’ Όμιλο και θα δώσει τρία παιχνίδια στην πρώτη φάση: απόψε κόντρα στη Λετονία, το Σάββατο (9/8, 20:00) απέναντι στη Ρουμανία και την Κυριακή (10/8, 15:00) με αντίπαλο την Ιταλία.
Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το κανάλι της FIBA στο YouTube.
