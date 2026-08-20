Οι μικρές ηλικιακά Εθνικές Ομάδες τα πήγαν περίφημα αυτό το καλοκαίρι, κάτι που αποδεικνύεται περίτρανα από την κατάληψη της τρίτης θέσης στην κατάταξη όλων των ηλικιακών EuroBasket αγοριών.

Το ελληνικό μπάσκετ είναι εδώ και έχει μέλλον! Η ΕΟΚ με επίσημη ανάρτησή της γνωστοποίησε πως η γαλανόλευκη κατέκτησε την τρίτη θέση στην κατάταξη όλων των ηλικιακών EuroBasket αγοριών.

Μπορεί να μην κατακτήθηκε κάποιο μετάλλιο, ωστόσο η παρουσία τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών (U16, U18, U20) ήταν το λιγότερο ενθαρρυντική στο τρέχον καλοκαίρι, με το ελληνικό μπάσκετ να κάνει άλματα προόδου συγκριτικά με τα τελευταία χρόνια.

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΕΟΚ:

«Η 3η θέση στην γενική κατάταξη όλων των ηλικιακών Eurobasket, που κατέκτησε η χώρα μας στα αγόρια με την κατάταξή της στις τρεις διοργανώσεις (5η θέση στο U20 και 6η στο U18 και το U16) και οι δύο άνοδοι στην Division A που κατέκτησαν οι ομάδες μας των κορασίδων (U16) και νέων γυναικών (U20) στα κορίτσια πιστοποιούν ότι η σκληρή δουλειά των νεαρών παικτών και παικτριών, αλλά και των προπονητών τους, ανταμείβεται και διατηρεί το επίπεδο του σπορ πολύ ψηλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΑΓΟΡΙΑ

Η Ελλάδα μπορεί να μην κατέκτησε κάποιο μετάλλιο στις τρεις διοργανώσεις που συμμετείχε, ωστόσο η κατάταξή της την οδήγησε σε ιστορικό ρεκόρ. Για πρώτη φορά από το 2005 που η FIBA Europe έκανε ετήσια τα Eurobasket και τα χώρισε σε κατηγορίες η Ελλάδα βλέπει και τις τρεις εθνικές της ηλικιακές ομάδες να κατατάσσονται στην πρώτη εξάδα.

Οι 17 βαθμοί που πήρε η Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία (5 για την 5η θέση στην U20 και από 6 για τις 6ες θέσεις στην U18 και U16) συνιστούν ισοφάριση του καλύτερου καλοκαιριού στην ιστορία της μαζί με το 2024, όταν είχε καταταγεί 3η στην U20, 4η στην U16 και 10η στην U18).

Με αυτούς τους 17 βαθμούς η Ελλάδα πήρε την 3η θέση στη σχετική βαθμολογία των 48 ευρωπαϊκών χωρών, που κατέβασαν ομάδες σε όλες τις κατηγορίες όλων των Eurobasket. Την ξεπερνούν μόνο η Γαλλία (9 βαθμοί) και η Ισπανία (10 βαθμοί), ενώ είναι ισόβαθμη με την Σλοβενία, που ναι μεν αναδείχτηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης σε U20 και U18, αλλά στην κατηγορία U16 κατετάγη 15η και υποβιβάστηκε.

Η Ελλάδα τερμάτισε φέτος πιο πάνω από παραδοσιακές ευρωπαϊκές δυνάμεις του μπάσκετ (Σερβία, Ιταλία, Λιθουανία, Τουρκία, ακόμα και Γερμανία). Ακόμα και σε βάθος πενταετίας η Ελλάδα κατατάσσεται 5η στην Ευρώπη στην κατηγορία U16 (πίσω από Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Λιθουανία) και σε βάθος τετραετίας 2η στην κατηγορία της U20, πίσω μόνο από τη Γαλλία. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν την διαχρονική παρουσία της Ελλάδας στην ελίτ της αναπτυξιακής διαδικασίας στην Ευρώπη και εξισορροπούν τις όποιες συγκυρίες, θετικές ή αρνητικές, μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα μας στην κατάκτηση ενός μεταλλίου ή μιας θέσης πιο κάτω στην τελική κατάταξη.

Την ίδια ώρα Σέρβοι, Ιταλοί και Λιθουανοί έμειναν εκτός οκτάδας στις δύο από τις τρεις διοργανώσεις που συμμετείχαν και μόνο άλλες τέσσερις ομάδες, εκτός της δικής μας, κατάφεραν να «πλασάρουν» και τα τρία ηλικιακά τους τμήματα στην πρώτη οκτάδα των διοργανώσεων. Αυτό δείχνει, αν μη τι άλλο, την κατακόρυφη άνοδο του ανταγωνισμού την τελευταία δεκαετία.

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Το 2027 θα βρει την Ελλάδα με δύο «μικρές» ηλικιακές ομάδες κοριτσιών στην πρώτη κατηγορία (Division A) των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Σε ένα πολύ πιο ρευστό περιβάλλον σε σχέση με τις παγιωμένες αξίες του μπάσκετ αγοριών, τα κορίτσια έχουν να αντιπαρατεθούν με ομάδες που παρουσιάζουν πολύ καλές φουρνιές κατά διαστήματα και φτάνουν σε πρόσκαιρες επιτυχίες, αλλά δεν έχουν διαχρονική παρουσία. Γεγονός, όμως, είναι ότι το μπάσκετ γυναικών σ’ αυτό το επίπεδο στη χώρα μας έκανε αυτό το καλοκαίρι ένα σημαντικό βήμα για να μείνει σε υψηλό επίπεδο.

Στις αντίστοιχες βαθμολογίες κατατάξεων από το 2005 και μετά, που επίσης τα Eurobasket έγιναν ετήσια με κατηγορίες, η Ελλάδα κατατάσσεται 15η στην Ευρώπη σε επίπεδο κορασίδων (U16), 18η σε επίπεδο νεανίδων (U18) και 18η σε επίπεδο νέων γυναικών (U20) από τις 47 ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες που κατεβάζουν ομάδες σ’ αυτές τις ηλικίες.

Με τα φετινά τους επιτεύγματα (2η θέση στη Β’ κατηγορία Νέων Γυναικών και άνοδος, 6η θέση στην Β’ κατηγορία Νεανίδων και 1η θέση στον όμιλο της B’ κατηγορίας κορασίδων με άνοδο) οι κοπέλες πιστοποίησαν ότι βρίσκονται στο… πάνω ράφι του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Το γεγονός ότι πολλές παραδοσιακές και νεότερες δυνάμεις στο χώρο του μπάσκετ γυναικών βρίσκονται σε διάφορα ηλικιακά επίπεδα στη Division B (Τσεχία, Ολλανδία, Σλοβακία, Ουκρανία στις νέες γυναίκες, Λιθουανία και Σουηδία στις νεανίδες, Βέλγιο, Τουρκία και Φινλανδία στις κορασίδες) δείχνει τη δυσκολία που υπάρχει για όλες τις εθνικές ομάδες που καλλιεργούν το μπάσκετ να έχουν και τα τρία ηλικιακά τους τμήματα στην πρώτη κατηγορία.

Για την ακρίβεια, μόνο εννέα είναι οι χώρες (Ισπανία, Γαλλία, Σερβία, Ιταλία, Ουγγαρία, Κροατία, Πολωνία, Γερμανία και Λετονία) που το 2026 συμμετείχαν στην πρώτη κατηγορία και στα τρία ηλικιακά τμήματα. Αν ο πρώτος στόχος επετεύχθη, δηλαδή να έχουμε τις δύο από τις τρεις ομάδες μας στην πρώτη κατηγορία, ο απώτερος πρέπει να είναι όχι μόνο να πανηγυρίσουμε την άνοδο και στο επίπεδο των νεανίδων, αλλά να σταθεροποιηθούμε εκεί για τα επόμενα χρόνια».