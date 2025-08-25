Eurobasket QUIZ: Πόσο καλά ξέρεις το κορυφαίο μπασκετικό «ραντεβού» της Ευρώπης;

Το Gazzetta μαζί με την Expert Hellas και την TCL σε βάζουν σε κλίμα Eurobasket, δοκιμάζοντας τις γνώσεις σου γύρω από τον κορυφαίο μπασκετικό θεσμό της Ευρώπης μέσα από ένα QUIZ για κάθε λάτρη της πορτοκαλί θεάς!

Καλοκαίρι. Μπάσκετ. Εθνική. Οι πιο παλιοί το έχουν συνδέσει με το «τιρινίνι», τη διάσημη μουσική υπόκρουση από το «Final Countdown» των Europe που έντυσε τον πρώτο ελληνικό θρίαμβο. Οι νεότεροι έχουν να θυμούνται τη στιγμή που ακούστηκε το αλησμόνητο «βάλ’το αγόρι μου» στο σουτ του Δημήτρη Διαμαντίδη, αυτό που άνοιξε τον δρόμο για το δεύτερο Χρυσό μετάλλιο.

Με άλλα λόγια; Eurobasket. Η κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της Γηραιάς Ηπείρου, ο θεσμός που συνδέει γενιές Ελλήνων φιλάθλων και που μας έχει χαρίσει αδιανόητες στιγμές χαράς, συγκίνησης και υπερηφάνειας, επιστρέφει στην 42η της έκδοση (27/8 - 14/9) και ο παλμός της μπασκετικής Ευρώπης χτυπά ήδη δυνατά.

Η Εθνική μας μπαίνει για άλλη μια φορά στην «αρένα» των μονομάχων για την κορυφή της Ευρώπης, αρχής γενομένης από τις υποχρεώσεις της στην Κύπρο και τη φάση των ομίλων (Κύπρος, Ιταλία, Ισπανία, Γεωργία, Βοσνία οι αντίπαλοι μας). Με απόλυτο σκοπό φυσικά το να φτάσει όσο πιο μακριά μπορεί και να ξεπεράσει για πρώτη φορά τον «σκόπελο» των προημιτελικών μετά από 16 χρόνια.

Μια τέτοια διοργάνωση, φυσικά χρειάζεται και το κατάλληλο «ζέσταμα».

Ποιος είναι ο πρώτος σκόρερ των Eurobasket; Πόσους πόντους πίσω βρισκόταν η Εθνική το 2005 στον ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία; Πόσοι Έλληνες έχουν αναδειχθεί πρώτοι σκόρερ της διοργάνωσης;

Η ιστορία των Eurobasket περνάει μπροστά από τα μάτια σου και αυτή είναι η ευκαιρία να μάθεις πόσο καλά τη γνωρίζεις!

Ώρα για quiz!

