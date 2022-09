Άνταμ Σάντλερ σε Χουάντσο: «Τα κατάφερες Μπο Κρουζ, σε αγαπώ»

Ο παραγωγός και ηθοποιός της ταινίας Hustle, Άνταμ Σάντλερ έστειλε τα συγχαρητήρια του στον πρωταγωνιστή της ταινίας και κάτοχο του χρυσού στο Eurobasket, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν εντυπωσιακός στον τελικό του Eurobasket με 27 πόντους με 2/2 βολές, 2/2 δίποντα, 7/9 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη στα 26:12 που έμεινε στο παρκέ, συγκεντρώνοντας 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, κάτι που του επέτρεψε να αναδειχθεί MVP του ματς. Ο φόργουορντ των Ισπανών θύμισε Μπο Κρουζ. Και ποιος είναι ο Μπο Κρουζ; Mα φυσικά ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Hustle» τον οποίο υποδύεται εξαιρετικά ο Χουάντσο.

Ο παραγωγός της ταινίας και συμπραταγωνιστής, Άνταμ Σάντλερ δεν ξέχασε τον Χουάντσο και τον αδερφό του και τους ευχήθηκε μετά την ευρωπαϊκή κούπα. Ο Σάντλερ παίζει έναν σκαουτ ομάδας NBA στην ταινία, τον Σταν Σούγκερμαν, ο οποίος ανακαλύπτει τον Μπο Κρουζ (aka Χουάντσο) και μετά από πολύ κόπο τον φέρνει στις ΗΠΑ και τον βάζει στο ΝΒΑ, κάνοντας τα πάντα για να τον βοηθήσει παρά τις δυσκολίες.

«Μπο Κρουζ. Τα κατάφερες. Σε αγαπώ Χουάντσο. Και Βίλι. Συγχαρητήρια σε όλη την ισπανική ομάδα», ήταν το μήνυμα του Σάντλερ.

Bo Cruz! Getting it done. Love you Juancho. And Willie! Congrats to the whole Spanish team. pic.twitter.com/TGIY2OYZJC