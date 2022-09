Η Γερμανία άρχισε τον προημιτελικό του EuroBasket με την Ελλάδα σημειώνοντας 8/9 τρίποντα και άρχισαν οι συγκρίσεις με τους Γουόριορς των Splash Brothers!

Η Γερμανία και η Ελλάδα διεκδικούν την είσοδό τους στη ζώνη των μεταλλίων και η ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ άρχισε τον προημιτελικό με τρίποντο παραλήρημα!

Συγκεκριμένα, οι Γερμανοί έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο υπέρ τους 31-27 σημειώνοντας 8/12 τρίποντα!

Μαοντό Λο 0/1

Αντρέας Ομπστ 2/3

Ντένις Σρέντερ 2/3

Ντάνιελ Τάις 1/1

Γιοχάνες Φόικτμαν 1/2

Φρανζ Βάγκνερ 2/2

Μάλιστα η «νασιονάλμανσαφτ» άρχισε το ματς με 8/9 τρίποντα, υποχρεώνοντας τον λογαριασμό της FIBA στο Twitter να αναρωτηθεί δημόσια: «Ποιος μετέτρεψε τη Γερμανία σε Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς»;

Who turned Germany into the Golden State Warriors? 🌧️#EuroBasket x #BringTheNoise



📺 https://t.co/XA74VljBO4 pic.twitter.com/k6njo9oUhy