Nτόντσιτς: «Βλέπω τα ματς Ελλάδας και Σερβίας γιατί έχουν τους δύο καλύτερους παίκτες» (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς αποκάλυψε πως παρακολουθεί τα ματς της Ελλάδας και της Σερβίας στο Eurobasket και εξήγησε τον λόγο.

Η Σλοβενία θα ψάξει τη δεύτερη σερί κούπα στο Eurobasket, με τον Λούκα Ντόντσιτς να κουβαλά τις ελπίδες ενός ολόκληρου έθνους. Ο σταρ των Σλοβένων ρωτήθηκε για τις ομάδες που παρακολουθεί στην διοργάνωση και απάντησε την Ελλάδα και τη Σερβία.

«Παρακολουθώ πολύ. Έχουμε ελεύθερο χρόνο, οπότε παρακολουθώ πολύ τα παιχνίδια. Κυρίως βλέπω την Σερβία και την Ελλάδα. Ξέρετε γιατί τις παρακολουθώ. Γιατί έχουν τους δύο καλύτερους παίκτες», είπε και αναφερόταν στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Νίκολα Γιόκιτς.

Η Σλοβενία είναι μια πιθανή αντίπαλος για την Εθνική μας σε περίπτωση που και οι δύο ομάδες προκριθούν στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

