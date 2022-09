Νοβίτσκι: «Είμαι μεγάλος φαν του Γιάννη Αντετοκούνμπο»

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι είχε τα καλύτερα λόγια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Λούκα Ντόντσιτς, ενώ δήλωσε υπερήφανος που η γενιά του άνοιξε το δρόμο για τους νέους παίκτες.

Αποστολή στο Μιλάνο: Μιχάλης Γκιουλένογλου

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι βρέθηκε στο Μιλάνο, στο πλαίσιο του ρόλου του ως πρεσβευτή του EuroBasket 2022. Στην επίσημη συνέντευξη Τύπου, εκτός από την αναφορά του στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, μετά από σχετική ερώτηση του Gazzetta, ο θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ μίλησε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Λούκα Ντόντσιτς και το μπάσκετ που έχει αλλάξει.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νοβίτσκι:

«Το παιχνίδι αλλάζει, είναι γεγονός. Το ταλέντο είναι μεγαλύτερο και οι ομάδες περισσότερες. Το μπάσκετ μεγαλώνει, έχει κάνει ένα βήμα μπροστά σε όλο τον κόσμο. Φέτος υπάρχουν τρεις ευρωπαίοι και οι δύο τελευταίοι MVP, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Νίκολα Γιόκιτς και μαζί με τον Λούκα Ντόντσιτς βλέπουμε πόσο έχει ανέβει το επίπεδο».

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Είναι τρελό το τι έχει πετύχει. Όταν τον είδα ήταν ένα λεπτό, αδύναμο παιδί. Άλλαξε πολύ τα τελευταία χρόνια, δούλεψε σκληρά, βελτιώθηκε σε πάρα πολλά κομμάτια του παιχνιδιού και μοιάζει διψασμένος για περισσότερα. Γίνεται καλύτερος κάθε φορά. Του αρέσει να παίζει με την Εθνική ομάδα και θέλει να πετύχει κάτι καλό με αυτή. Έχει ένα πολύ όμορφο ταξίδι, ήταν MVP έχει ήδη κατακτήσει πρωτάθλημα. Είναι καλό παιδί και δουλεύει πολύ σκληρά. Είμαι μεγάλος φαν του».

