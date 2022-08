Η Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς υπέταξε τη Σερβία του Νίκολα Γιόκιτς στη Λιουμπλιάνα, επικρατώντας με σκορ 97-92 στην παράταση χάρη στη μεγάλη εμφάνιση του σούπερ σταρ των Μάβερικς και στέλνοντας μήνυμα ενόψει EuroBasket.

Ο Λούκα Ντόντσιτς και ο Νίκολα Γιόκιτς βρέθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 17/8 στο παρκέ της Arena Stožice στη Λιουμπλιάνα, εκεί όπου η Σλοβενία επιβλήθηκε των Σέρβων με σκορ 97-92 στην παράταση (86-86 κ.α.) σε φιλικό προετοιμασίας ενόψει EuroBasket.

Ο Ντόντσιτς ήταν ασταμάτητος, ολοκληρώνοντας το ματς με 34 πόντους (9/14 βολ., 8/11 δίπ., 3/9 τρίπ.), 9 ασίστ και 6 ριμπάουντ στα 34:40 που έμεινε στο παρκέ ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση ο Πρέπελιτς και ο Τόμπι που σημείωσαν από 16 πόντους έκαστος.

Όσον αφορά τη Σερβία, ο Νίκολα Γιόκιτς είχε 26 πόντους, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ ενώ ο Βασίλιε Μίτσιτς πρόσθεσε 17 πόντους και 8 ασίστ όμως οι προσπάθειές τους δεν ήταν αρκετές για την ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 45-42, 67-65, 86-86 κ.α., 97-92 παρ.

Luka Doncic against Nikola Jokic and Serbia 🔥



34 PTS

9 AST

6 REB

11/20 FG



Slovenia win in OT! 👀 pic.twitter.com/Q7NvXqupNj