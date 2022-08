Βούκσεβιτς: «Αυτές τις μέρες όλοι είναι ειδικοί στο μπάσκετ»

Άπαντες στη Σερβία ασχολούνται με την απόφαση του Σβέτισλαβ Πέσιτς να «κόψει» τον Μίλος Τεόντοσιτς από την εθνική και ο Τρίσταν Βούκσεβιτς έκανε στο Twitter ένα σχόλιο με... νόημα έπειτα από το τέλος της σημερινής συνέντευξης Τύπου του ομοσπονδιακού προπονητή των Σέρβων.

Ο Μίλος Τεόντοσιτς κλήθηκε αρχικώς στην προετοιμασία της Σερβίας ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 και του προσεχούς EuroBasket όμως ο Σβέτισλαβ Πέσιτς «έκοψε» από τη συνέχεια τον γκαρντ της Βίρτους Μπολόνια.

Ο προπονητής των Σέρβων παραχώρησε τη Δευτέρα 15/8 συνέντευξη Τύπου όπου έδωσε τις εξηγήσεις του για την απόφασή του να αφήσει εκτός συνέχειας τον Τεόντοσιτς ενώ θέση επί του θέματος πήρε επίσης ο Σάσα Ντανίλοβιτς. «Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ίσως έπρεπε να βρεθεί ένας πιο αποδεκτός τρόπος επίλυσης του προβλήματος. Αυτό είναι όλο» ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της σερβικής ομοσπονδίας.

Από την πλευρά του, ο Τρίσταν Βούκσεβιτς έκανε μια ανάρτηση στο Twitter, εξηγώντας πως «Αυτές τις μέρες όλοι είναι ειδικοί στο μπάσκετ». Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Sportske, «το tweet του νεαρού φόργουορντ της Παρτίζαν ακολούθησε μετά από το τέλος της συνέντευξης Τύπου του Πέσιτς και υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να σχετίζεται με τα γεγονότα στην εθνική ομάδα».

These days everyone is a basketball expert…😂