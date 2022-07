Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ έκανε τη διαφορά για την Ελλάδα στην πρεμιέρα του EuroBasket U18 που διεξάγεται στην Σμύρνη και η FIBA δημοσίευσε τη μεγάλη εμφάνισή του κόντρα στην Τσεχία.

Η Εθνική Εφήβων άρχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στο EuroBasket U18 επικρατώντας της Τσεχίας με σκορ 67-56, έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.

Ο νεαρός παίκτης του Παναθηναϊκού ήταν ο MVP της ομάδας του Ηλία Καντζούρη, ολοκληρώνοντας το ματς με 20 πόντους (8/14 βολές, 6/6 δίποντα, 0/3 τρίποντα), 13 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 5 μπλοκ στα 31:38 που έμεινε στο παρκέ.

Δείτε τη μεγάλη εμφάνιση του Σαμοντούροβ κόντρα στην Τσεχία



🇬🇷 Alex Samodurov with 5 BLK to go alongisde 20 PTS & 13 REB in @hellenicbf's win on opening #FIBAU18Europe Day!



At 211cm / 6'11" he is a problem already 💯 pic.twitter.com/SXr7S8oRNq