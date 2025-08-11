Καραλής, Τεντόγλου: Συνάντηση στο αεροδρόμιο με την Εθνική Νέων Γυναικών
Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» την Εθνική Νέων Γυναικών. Κατά την επιστροφή της από την Ουγγαρία και το EuroBasket U20 της Β' Κατηγορίας, οι παίκτριες της «γαλανόλευκης» συνάντησαν τον Μίλτο Τεντόγλου και τον Εμμανουήλ Καραλή!
Οι δύο κορυφαίοι αθλητές του ελληνικού και παγκόσμιου στίβου βρίσκονταν στο αεροδρόμιο καθώς θα ταξιδέψουν στη Βουδαπέστη ώστε να συνεχίσουν τους αγώνες τους, στο μίτινγκ που θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό στάδιο της πόλης, την Τρίτη 12 Αυγούστου.
Τόσο ο Καραλής όσο και ο Τεντόγλου δέχθηκαν να βγάλουν φωτογραφίες με τις νεαρές αθλήτριες, όπως φαίνεται και μέσα από τη δημοσίευση της ΕΟΚ.
Η συνάντηση της Εθνικής Νέων Γυναικών με Τεντόγλου και Καραλή
Η εθνική Νέων Γυναικών συνάντησε στο Αεροδρόμιο της Βουδαπέστης τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Μίλτο Τεντόγλου. 😊🇬🇷#HellasBasketball #YouthBasketball #HellasU20W @FlyManolofly_ pic.twitter.com/DimzvMCMxq— HellenicBF (@HellenicBF) August 11, 2025
