Η Εθνική Νέων Γυναικών είχε μία ευχάριστη συνάντηση, αφού στο αεροδρόμιο βρέθηκε μπροστά στον Μίλτο Τεντόγλου και τον Εμμανουήλ Καραλή!

Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» την Εθνική Νέων Γυναικών. Κατά την επιστροφή της από την Ουγγαρία και το EuroBasket U20 της Β' Κατηγορίας, οι παίκτριες της «γαλανόλευκης» συνάντησαν τον Μίλτο Τεντόγλου και τον Εμμανουήλ Καραλή!

Οι δύο κορυφαίοι αθλητές του ελληνικού και παγκόσμιου στίβου βρίσκονταν στο αεροδρόμιο καθώς θα ταξιδέψουν στη Βουδαπέστη ώστε να συνεχίσουν τους αγώνες τους, στο μίτινγκ που θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό στάδιο της πόλης, την Τρίτη 12 Αυγούστου.

Τόσο ο Καραλής όσο και ο Τεντόγλου δέχθηκαν να βγάλουν φωτογραφίες με τις νεαρές αθλήτριες, όπως φαίνεται και μέσα από τη δημοσίευση της ΕΟΚ.