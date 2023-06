Η Ελλάδα (0-1) ξεκίνησε με ήττα το EuroBasket 2023, με το Μαυροβούνιο να κυριαρχεί στα επιθετικά ριμπάουντ και να φτάνει στη νίκη με 74-69. Πλέον, η Εθνική έχει να σκαρφαλώσει ένα «βουνό» για να προκριθεί στην επόμενη φάση.

Αποστολη στο Τελ Αβίβ: Μιχάλης Γκιουλένογλου

Τα 15 χαμένα αμυντικά ριμπάουντ και η νευρικότητα στην επίθεση δεν επέτρεψαν στην Εθνική Γυναικών να πάρει τη νίκη στην πρεμιέρα του EuroBasket 2023 απέναντι στο Μαυροβούνιο (74-69).

Το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν καταστροφικό για την ομάδα του Πέτρου Πρέκα, η οποία κυνηγούσε μέχρι το φινάλε, μείωσε μέχρι τους 5 πόντους, αλλά εκεί - ενώ η άμυνα την έβαλε στο ματς - η επίθεση την... πρόδωσε.

Επόμενος αντίπαλος για την Ελλάδα είναι η Λετονία (Παρασκευή, 16/6, 18:15) σε ένα ματς «ζωής και θανάτου», αφού θέλει τη νίκη για να μείνει ζωντανή στην υπόθεση πρόκριση.

Ντέρμπι στο πρώτο δεκάλεπτο, σκορ που δεν επέτρεπε σε καμία από τις δύο ομάδες να θεωρεί ότι έχει τον έλεγχο.

Αμφότερες επιχείρησαν να φέρουν το παιχνίδι κοντά στο καλάθι (η Εθνική κυρίως με τη Σταμολάμπρου και τα λέι απ της). Και τα κατάφεραν μία χαρά. Η πλάστιγγα έγυρε προς την πλευρά της Ελλάδας, όταν η Νατάσα Μακ (προσωπική αντίπαλος της Φασούλα, η οποία είχε 8 πόντους) συμπλήρωσε δύο φάουλ. Και η Μπίγκοβιτς που πέρασε στη θέση της δεν κατάφερε να περιορίσει τη σέντερ της Αβενίδα.

Μαζί της... ξεκλείδωσε και η Άρτεμις Σπανού, η οποία τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο με 6 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Και η Εθνική βρέθηκε στο +5 (23-18).

Τα πρωτα τρια λεπτά στη 2η περίοδο ήταν ικανά για να φέρουν... τούμπα το ματς. Η Μακ επέστρεψε, το Μαυροβούνιο βρληκε λύσεις σε άμυνα και επίθεση και κατάφερε με επί μέρους 8-2 να περάσει μπροστά (26-25).

Συνολικά, το Μαυροβούνιο έκανε σερί 12-0 και προηγήθηκε με 30-25, έχοντας πάρει τον έλεγχο στα επιθετικά ριμπάουντ (7 επιθετικά).

Ωστόσο, σε εκείνο το σημείο ο... παράγοντας Μακ έκανε το 3ο προσωπικό φάουλ. Και η απουσία της έδωσε χώρο στη Φασούλα (12π. στο 15').

Και αντί η Εθνική να πάρει μπροστα, περιορίστηκε από τα λάθη και τα χαμένα ριμπάουντ, με αποτέλεσμα να μείνει πίσω με 10 πόντους, έπειτα από τρίποντο της Κοβάσεβιτς (41-31).

Στο ξεκίνημα της 3ης, το Μαυροβούνιο συνέχισε να ανανεώσει τις επιθέσεις του, με την Πηνελόπη Παυλοπούλου να δίνει... ζωή στην Εθνική με πέντε σερί πόντους.

